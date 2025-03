Al Niccolini Palli la presentazione del libro L’Asino Mancino

Un'occasione unica per gli studenti, quella del 28 marzo, di approfondire la lettura di un’opera che li invita a esplorare i temi fondamentali dell’esistenza con un occhio critico ma anche di speranza verso il futuro

A conclusione del loro percorso di PCTO presso O.A.M.I. e Servizi educativi del territorio, il 28 marzo dalle ore 11 alle ore 12.30 nell’Aula Magna dell’IIS Niccolini Palli, le classi 3 A e 5 B del Liceo delle Scienze umane parteciperanno alla presentazione del libro “L’Asino Mancino – Archeologia di un’educazione” di Paolo Vittoria, Professore di Pedagogia generale e sociale all’Università degli studi di Napoli Federico II. Vista la rilevanza dell’evento, parteciperanno anche le classi 1 B e 2 A del Liceo classico che non hanno ancora iniziato l’attività di PCTO. Un’opportunità imperdibile per riflettere e confrontarsi su temi di grande rilevanza sociale e culturale. L’incontro, che vedrà la partecipazione della dott.ssa Stefania Guerra Lisi, Psicopedagogista ideatrice del Metodo Globalità dei Linguaggi e del dott. Pier Giorgio Curti, Psicologo Psicoterapeuta Direttore delle Strutture OAMI Livorno moderatori dell’evento, si preannuncia come un affascinante viaggio attraverso la solitudine, l’identità e la ricerca di sé che il libro delinea con straordinaria sensibilità. La narrazione si intreccia con temi universali, come il senso di smarrimento che molti giovani sperimentano nel mondo odierno, offrendo spunti di riflessione che vanno ben oltre la trama.

In L’Asino Mancino, Paolo Vittoria porta il lettore a vivere un percorso introspettivo che abbraccia l’educazione, l’autocoscienza e la consapevolezza delle proprie fragilità. Il romanzo si fa veicolo di una riflessione profonda sulla vita e sulle sue sfide, raccontando la storia di un protagonista che non ha paura di mettersi a nudo e di confrontarsi con le proprie paure più oscure. Con uno stile che mescola lirismo e introspezione, L’Asino Mancino invita alla riflessione sui propri percorsi interiori e sulle difficoltà di un’educazione che non sempre è facile da decifrare. Il romanzo, infatti, non si limita a raccontare una storia, ma diventa un vero e proprio invito alla consapevolezza, alla vulnerabilità e alla ricerca di un’identità più autentica in un mondo che spesso ci sfida. L’evento di presentazione si preannuncia come un momento di dialogo arricchente, con gli studenti coinvolti in un’interessante discussione sulla tematica centrale del libro: come affrontare le sfide della vita, l’identità e la solitudine, e come la riflessione personale possa essere uno strumento fondamentale per la crescita. Un’occasione unica per i ragazzi dell’IIS Niccolini Palli di approfondire la lettura di un’opera che li invita a esplorare i temi fondamentali dell’esistenza, con un occhio critico ma anche di speranza verso il futuro.

