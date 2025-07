Al Niccolini Palli nasce la Musica della Filiera

Importante intesa tra istituzioni scolastiche pubbliche statali che operano nella formazione musicale sul territorio cittadino.

Il 1 luglio, nella sede dell’IIS Niccolini Palli di Livorno, è stato firmato l’Accordo di Rete “Musica della Filiera di Livorno”, un’importante intesa tra istituzioni scolastiche pubbliche statali che operano nella formazione musicale sul territorio cittadino. Il progetto coinvolge ⁠il Conservatorio Statale “P. Mascagni” di Livorno, diretto dal M° Federico Rovini, il Liceo Musicale dell’IIS Niccolini Palli, con la dirigente scolastica Dott.ssa Teresa Cini, e sei Istituti Comprensivi livornesi ad Indirizzo Musicale:

– IC Benci Borsi (DS Simona Michel),

– IC Brin Benedetto (DS Elisabetta Iaccarino),

– IC Giuseppe Mazzini (DS Elena Rossi),

– IC Giuseppe Micali (DS Rita Moretti),

– IC Micheli Bolognesi (DS Cecilia Semplici).

L’obiettivo dell’accordo è costruire un percorso unitario e continuo di educazione musicale dalla scuola secondaria di primo grado fino agli studi accademici, valorizzando talenti, competenze e vocazioni musicali, in un’ottica di orientamento, collaborazione didattica e promozione culturale. Il Liceo Musicale dell’IIS Niccolini Palli assume il ruolo di Scuola Capofila, con il compito di coordinare le attività didattiche e progettuali della rete. Accanto ad esso, l’IC Benci-Borsi, riconosciuto come scuola ad orientamento artistico e performativo, assume il ruolo di Scuola Polo per la gestione amministrativa delle risorse e dei progetti finanziati, integrando l’offerta formativa con il contributo qualificato del Conservatorio Mascagni. La governance della rete è affidata all’Assemblea dei Dirigenti Scolastici, che potrà, con voto a maggioranza qualificata, designare una nuova Scuola Capofila al termine del triennio o in casi di necessità, garantendo così continuità e trasparenza nella gestione. Con la nascita della rete “Musica della Filiera” si istituisce un sistema formativo integrato che accompagna bambine e bambini fin dai primi anni della scuola, offrendo strumenti, esperienze e competenze per sviluppare sensibilità, tecnica e passione per la musica. L’accordo rappresenta un passo significativo per la promozione della cultura musicale sul territorio livornese. L’obiettivo condiviso dalle Istituzioni aderenti è quello di favorire la continuità verticale dell’educazione musicale, incentivando il dialogo tra i diversi ordini scolastici e valorizzando le eccellenze educative già presenti in città. Una sinergia educativa di grande valore, che rafforza il legame tra scuola e territorio, mettendo la musica al centro della crescita delle nuove generazioni. Un investimento culturale, artistico e sociale che guarda al futuro, sostenendo l’inclusione, la bellezza e la cittadinanza attraverso l’educazione musicale.

