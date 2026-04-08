Al Vespucci-Colombo la “Notte Internazionale della Geografia-GeoNight”

L'Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare alla Notte Internazionale della Geografia-GeoNight, il prossimo venerdì 10 aprile

L’Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare alla Notte Internazionale della Geografia-GeoNight, il prossimo venerdì 10 aprile.

Il programma inizierà alle ore 15.15 presso l’Aula Magna dell’Istituto, piazza Vigo, 1, con la presentazione dell’itinerario “La nostra Livorno”, seguita da una passeggiata geografica guidata dagli studenti dell’Istituto attraverso i luoghi iconici della città, come il quartiere Venezia, viale Italia e terrazza Mascagni. L’iniziativa mira a promuovere la cultura e l’educazione geografica, evidenziando il valore strategico della disciplina per la formazione di cittadini consapevoli e per la riscoperta del territorio.

Unendo scuola e pubblico in un evento globale, la GeoNight intende rendere il sapere geografico accessibile e partecipativo per tutta la comunità locale.

La serata terminerà con un apericena conviviale presso il Mercato delle Vettovaglie (ore 19.00, su prenotazione, costo 15 Euro).

Info e prenotazioni: [email protected]

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