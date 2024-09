Al Vespucci-Colombo ripartono gli incontri della biblioteca

Con la fine dell’estate riprendono gli appuntamenti della Biblioteca Vespucci-Colombo di Livorno. Si inizia venerdì 13 settembre, alle ore 11, nell’Aula Magna di Piazza Vigo 1 con un incontro dedicato a David Foster Wallace a cura di Salvatore Toscano. Perché David Foster Wallace è considerato uno dei più grandi scrittori contemporanei? Quali sono le caratteristiche che rendono unica la sua opera? Salvatore Toscano proverà a tracciare un ritratto del grande scrittore americano scomparso tragicamente il 12 settembre del 2008. Saranno letti e commentati passi dai suoi libri più rappresentativi , per capire quali motivi segreti danno vita alla sua prosa pirotecnica, per dare una sbirciata al laboratorio creativo in cui sono stati concepiti i suoi piccoli e grandi capolavori.

Salvatore Toscano è nato nel 1978 e vive a Pomigliano d’Arco. Ha pubblicato Infinite Loss, breve saggio su David Foster Wallace, e ha curato la postfazione di Diario del caos di Antonio Moresco. Nel 2024 è uscito il suo primo romanzo intitolato Gli stupidi e i furfanti, editore Baldini e Castoldi.

