Al Vespucci Colombo sbarcano i buoni pasto per gli studenti

Nella foto un laboratorio dell’Officina Didattica in via San Gaetano dove da un paio di mesi è già operativo il servizio dei ticket

I Ticket Service permettono agli studenti di acquistare il pranzo negli esercizi convenzionati per poi partecipare alle attività pomeridiane. La dirigente Barone: "Siamo il primo istituto superiore in città e verosimilmente il primo in Italia"

Buono pasto per gli studenti? Assolutamente sì, per tutte quelle attività pomeridiane che costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa e rappresentano quindi un valore aggiunto alla propria formazione personale e professionale.

Prima scuola in città, il Vespucci Colombo ha iniziato quest’anno a distribuire agli studenti i Ticket Service, che permettono agli studenti di acquistare il pranzo negli esercizi convenzionati (tra cui alcuni supermercati come Conad e Coop) per poi partecipare alle attività pomeridiane.

Il servizio di distribuzione dei buoni pasto è già operativo per studentesse e studenti impegnati nell’Officina Didattica (laboratori di acconciatura ed estetica aperti, per ora solo al personale scolastico) di via San Gaetano. E’ in fase di attivazione per gli altri percorsi di potenziamento e tutoraggio pomeridiani

“L’idea – spiega la dirigente Francesca Barone – è quella di promuovere la scuola aperta, le attività formative extracurriculari e supportare economicamente gli studenti, con particolare attenzione ai tantissimi pendolari che altrimenti sarebbero in ulteriore difficoltà. Il buono pasto è, quindi, un ulteriore incentivo. Siamo il primo istituto superiore in città e probabilmente il primo in Italia”.

