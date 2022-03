Al via la seconda edizione della “Cams-Circle”

30 studenti delle scuole superiore uniti dal progetto del Comune di Livorno e AAMPS per realizzare progetti innovativi sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità dolce

Un’emozione “palpabile” e comprensibile ha accompagnato il 22 marzo i ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno all’interno dei locali del Cisternino di Città messo a disposizione dall’amministrazione comunale per il primo incontro in agenda della seconda edizione dell’iniziativa “CAMS-CIRCLE”, avviata sperimentalmente lo scorso anno e confermata recentemente dal Sindaco Luca Salvetti, dalla vice-Sindaca Libera Camici, dall’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello e dall’Amministratore Unico di AAMPS Raphael Rossi. 30 studenti delle classi IV e V, in rappresentanza di tutti gli istituti superiori cittadini, sono stati individuati dai rispettivi dirigenti ed insegnanti per meriti scolastici e per le ambizioni di studio e professionali in corso di definizione. Con il supporto di Leonardo Gonnelli, Andrea Valenti e Gabriele Rammairone da marzo a giugno si confronteranno tra loro sviluppando idee e progetti da realizzare concretamente a Livorno sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità “light”. Al termine del percorso redigeranno il “libro mastro” dedicato per poi presentarsi al cospetto del Consiglio Comunale di Livorno ed esporne i contenuti con l’obiettivo di cogliere il placet a procedere per la realizzazione concreta delle proposte maturate attraverso l’attivazione degli uffici tecnici della macchina comunale.

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa convocazione – commenta Paolo Manzini dell’Istituto Istruzione Superiore “Buontalenti-Cappellini-Orlando”. Conoscevo la CAMS per quanto ci avevano raccontato a scuola i ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione. Sono molto motivato a dare il mio contributo a favore della bellezza della nostra città”.

“Ma che bello! – esclama entusiasta Nina Palermo del Liceo Scientifico “F. ENRIQUES”. Da poco ho iniziato un’esperienza come rappresentante d’istituto e quest’attività mi sarà di grande stimolo per operare al meglio su entrambi i fronti. Percepisco che intorno a me avrò ragazzi di grande qualità umane e intellettive. Sarà un gran divertimento per tutti, ne sono certa”.

“Qui si può solo schiacciare per andare a punti – dichiara Elena Bernini del Liceo Statale “F. CECIONI” che nel tempo libero gioca a pallavolo. Trovarmi circondata da compagni di viaggio così preparati e desiderosi di cogliere gli obiettivi prefissati è davvero stimolante. Il pensiero di andare poi in Consiglio comunale in rappresentanza di migliaia di studenti mi dà già i brividi…”.

“La sensazione immediata è che questo gruppo di lavoro sia davvero di grande spessore – afferma Giada Sepe dell’Istituto Istruzione Superiore “Buontalenti-Cappellini-Orlando”. Ci siamo subiti ben amalgamati mettendo sul piatto alcuni argomenti che approfondiremo nel prossimo incontro. Nel frattempo racconterò ai miei compagni di classe cosa ci apprestiamo a fare così da avere ulteriori spunti creativi che potranno servirci durante il percorso appena avviato”.

Ecco l’elenco completo degli studenti scelti per far parte della seconda Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno:

Istituto Istruzione Superiore “BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO”

Aurora Ceccarelli, Paolo Manzini, Elia Nosiglia, Yana Vlasyuk, Lisa Lazzeri, Adam Rochard, Alice Cerini, Andrea Impallazzo, Giada Sepe, Samuele Alonso.

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. GALILEI”

Andrea Claps, Chiara Macchi, Giacomo Garzelli, Simone Gazzarrini, Giulia Pucci.

Liceo Scientifico “F. ENRIQUES”

Nina Palermo, Niccolò Barderi, Alberto Sottoscritti.

Istituto Statale di Istruzione Superiore “NICCOLINI-PALLI”

Edoardo Parello, Dafne Cosimi.

Liceo Statale “F. CECIONI”

Margherita Fillini, Elena Rosiello, Isabella Cignoni, Chiara Ago, Elena Bernini, Davide Amato, Guido Vaccaro.

Istituto Istruzione Superiore “VESPUCCI- COLOMBO”

Nicola Capecchi, Mario Vulcano.

All’elenco si aggiunge Francesco De Donato che ha partecipato alla precedente edizione ed ha iniziato il percorso di studi universitari.