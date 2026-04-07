Al via le iscrizioni, solo online, agli asili nido con la novità dell’apertura a luglio

Per cercare di andare incontro alle crescenti esigenze delle famiglie, la novità è che alcuni nidi dell’offerta pubblica verrà garantita in via sperimentale l'apertura anche nel mese di luglio 2027. Le famiglie potranno considerare anche questo elemento per orientarsi nella scelta

A partire dalle ore 9.00 di mercoledì 8 aprile fino alle ore 13.00 di venerdì 17 aprile sarà possibile presentare online la domanda di prima/nuova iscrizione ai Servizi Educativi 0/3 anni. Dal 7 aprile 2026 al 17 aprile 2026 saranno attivate 2 linee telefoniche dedicate per le richieste di informazioni e assistenza alla compilazione online della domanda: 0586-820970 e 0586-820977 in orario 09,00-13,00 e 14,30-17,30. L’iscrizione per l’anno educativo 2026-2027 è possibile nei servizi educativi 0-3 anni del Comune di Livorno componenti l’offerta pubblica integrata (nido e centro di infanzia e spazio-gioco comunali e privati convenzionati). “La vera novità è che in alcuni di questi nidi – informa la vicesindaca Libera Camici con delega alle Attività Educative – nel prossimo anno verrà garantita in via sperimentale l’apertura anche nel mese di luglio 2027 per cercare di andare incontro alle sempre crescenti esigenze delle famiglie di conciliazione di vita-lavoro”.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili.

CHI:

Possono sono essere iscritti ai servizi educativi 0-3 anni bambini/e nelle seguenti fasce di età:

nati dal 1° Settembre 2025 al 17 Aprile 2026 (fascia Piccoli);

nati dal 1° Gennaio al 31 Agosto 2025 (fascia Medi);

nati dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2024 (fascia Grandi).

DOVE:

OPEN DAY potersi orientare nella scelta le famiglie possono visitare le strutture senza prenotazione nei seguenti giorni

SABATO 11 aprile 2026 dalle 09,30 alle 12,00;

LUNEDI 13 Aprile 2026 dalle ore 16,00 alle ore 18,30.



TIPOLOGIA DEI SERVIZI:

SPAZIO GIOCO (privato convenzionato) rivolto ai bambini/alle bambine in età compresa tra 12 e 36 mesi con modulo di funzionamento di n.5 ore giornaliere (tempo breve 7,30-12,30) e che NON prevede il pasto ed il riposo.

NIDO DI INFANZIA (comunale e/o privato convenzionato) che quotidianamente e continuativamente accoglie bambini/e da 3 a 36 mesi dal lunedì al venerdì; le famiglie possono scegliere tra:

Nidi con orario a tempo pieno 7,30-15,30

Nidi che funzionano con orario o corto ridotto 7,30- 13.30/14,00.

NOVITÀ NIDO ESTIVO – LUGLIO 2027: Dal prossimo anno educativo in alcuni nidi dell’offerta pubblica – in via sperimentale – sarà garantita l’apertura anche nel mese di Luglio 2027. Le famiglie potranno considerare anche questo elemento per orientarsi nella scelta, sapendo che in tali servizi la frequenza estiva al mese di Luglio 2026 è obbligatoria per i nuovi iscritti. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il bando sulla rete civica. Per conoscere i nidi, gli spazi gioco ed i centri bambini e famiglia presenti nella città di Livorno è possibile andare anche nella pagina dedicata seguendo questo iter per la pagina Nidi d’infanzia – Spazi gioco.

COME FARE:

Dalle ore 9,00 di mercoledì 8 aprile fino alle ore 13.00 di venerdì 17 aprile 2026 sarà possibile presentare Online la domanda di prima/nuova iscrizione ai Servizi Educativi 0/3 anni. Dall’ 8 aprile 2026 al 17 aprile 2026 saranno attivate n.2 linee telefoniche dedicate per le richieste di informazioni e assistenza alla compilazione on line della domanda: 0586.820970 e 0586.820977 in orario 09,00-13,00 e 14,30-17,30.

ESITI:

Martedì 12 maggio 2026 sarà resa nota la lista dei/delle richiedenti comprensiva del punteggio provvisorio attribuito, delle priorità riconosciute e delle preferenze di sede espresse.

Da martedì 12 a venerdì 15 maggio 2026, ogni richiedente interessato – allegando adeguata documentazione – può presentare istanza di riesame delle condizioni e/o dei punteggi riconosciuti secondo le indicazione del Bando.

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE E AMMISSIONI:

Dalle ore 11,00 di martedì 26 Maggio 2026 alle ore 13,00 di venerdì 29 Maggio 2026 i genitori/tutori legali devono accettare o rifiutare il posto assegnato (graduatorie pubblicate in rete civica alla pagina dedicata) in due modi:

utilizzando l’AppIO (app dei servizi pubblici che deve essere scaricata prima del 26 maggio 2026 avendo cura di abilitare la messaggistica dal Comune di Livorno, in particolare dai servizi educativo-scolastici 0-6 anni);

tramite il link ACCEDI AL SERVIZIO previa autenticazione attraverso SPID – CNS – CIE e selezionando il servizio ritiro attestato di ammissione nidi /scuole comunali.

ALERT:

La mancata acquisizione dell’Attestato di ammissione entro i termini e la mancata presenza alla riunione di inizio anno comporta la perdita del posto assegnato.

Avvio verifica anagrafe vaccinale da parte degli uffici dal 16 giugno 2026 ( la posizione vaccinale deve risultare in regola TASSATIVAMENTE entro il 10 luglio 2026 PENA PERDITA POSTO).

NIDI GRATIS 2026-2027

L’Amministrazione è lieta di comunicare che la Regione Toscana ha confermato la misura Nidi Gratis anche per il prossimo anno, una misura bandiera dell’identità toscana, che la Regione ha fortemente voluto come scelta qualificante sul piano dei servizi all’infanzia. Il Comune di Livorno è riuscito da subito ad aderire, ottenere e gestire i contributi del bando Nidi Gratis sostenendo anche a livello tecnico-amministrativo gli adempimenti necessari per garantire ogni anno il più ampio accesso alla misura delle famiglie richiedenti. Questo ha prodotto un maggior numero di bambini e bambine che hanno potuto usufruire del servizio di nido, agevolando le famiglie in lista di attesa nell’accesso ai servizi privati accreditati con una completa gratuità. L’apertura del bando regionale Nidi Gratis alle famiglie è prevista per i primi di maggio e la domanda sarà possibile orientativamente nel Mese di Giugno 2026. Tutte le informazioni necessarie saranno rese pubbliche e diffuse appena disponibile il BANDO NIDI GRATIS FAMIGLIE con il relativo atto regionale di approvazione.

Tutte le informazioni alla pagina

https://www.comune.livorno.it/it/servizi/accesso-ai-servizi-educativi-0-3-anni-comunali-e-privati-convenzionati

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