Al via percorsi per le scuole di promozione della lettura in Biblioteca
Progetto promosso da Comune di Livorno in collaborazione coop.Itinera. In programma, da novembre 2024 fino a giugno 2025, visite e attività di laboratorio dal nido alla secondaria di secondo grado. Per adesioni compilare il modulo di adesione online su www.itinera.info e inviare a [email protected]
Anche per questo anno scolastico le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura nelle varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Livorno. Un programma di incontri a tema rivolti a diverse fasce di età dal nido alla secondaria di secondo grado elaborato e coordinato dallo staff del settore didattico e bibliotecario di Itinera. Obiettivo degli incontri valorizzare la biblioteca come spazio di incontro, socializzazione e apprendimento e presentare nuovi libri rivolti ai giovani ai quali saranno ispirate diverse attività a tema finalizzate a promuovere la creatività, la gestione delle emozioni, la conoscenza del linguaggio cinematografico, l’analisi dei documenti antichi, la comprensione dei testi. Sedi degli incontri di animazione saranno la Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti che raccoglie volumi antichi manoscritti ed autografi di grande valore, la sede di villa Maria: Centro di documentazione delle arti e dello spettacolo, il polo dei Bottini dell’Olio dedicato alla bibliografia moderna, la Biblioteca Stenone a Shangay, la Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti. Le attività si svolgono da novembre 2024 fino a giugno 2025 la mattina con orario da concordare con le insegnanti. Le attività prevedono un costo di partecipazione a partecipante poiché prevedono aperture straordinarie delle strutture bibliotecarie e la collaborazione di personale didattico dedicato. Il programma dell’Isola del tesoro è scaricabile sul sito www.itinera.info sezione Didattica.
Per informazioni
segreteria didattica itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected]
Per adesioni
Sul sito www.itinera.info nella sezione Didattica compilare il modulo di adesione online salvare ed inviare a [email protected]
