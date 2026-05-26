Alessandro Gazzetti tra le eccellenze dell’Università di Firenze

Massimo dei voti, percorso completato nel minor numero di anni e media degli esami più alta: il 24enne livornese è stato premiato come miglior laureato magistrale della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Il padre Francesco Gazzetti: “Siamo tanto orgogliosi di lui”

Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell’Università di Firenze, dedicata ai migliori laureati e alle migliori laureate dell’ultimo anno accademico 2025/26. La rettrice, insieme alla prorettrice alla didattica Ersilia Menesini e ai presidenti delle Scuole di Ateneo, ha conferito gli attestati di riconoscimento agli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea triennale e magistrale distinguendosi per merito accademico: massimo dei voti, percorso completato nel minor numero di anni e media degli esami più alta. Tra i premiati spicca anche il livornese Alessandro Gazzetti, 24 anni compiuti a marzo, proclamato migliore laureato magistrale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” grazie al percorso concluso nel corso di laurea magistrale in Politica, istituzioni e mercato con 110 e lode. Attualmente è allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, dove sta frequentando il dottorato di ricerca in management sui temi della sanità e della pubblica amministrazione. “Mi ha fatto molto piacere – racconta Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità – perché arriva al culmine di un percorso di due anni molto pieno e molto bello. Mi sono tolto tante soddisfazioni e sono stato accolto da un ambiente ottimo, con professori molto in gamba che mi hanno dato modo di approfondire ambiti molto interessanti”. Un riconoscimento prestigioso che premia quindi non soltanto il brillante percorso universitario, ma anche la qualità del lavoro svolto durante gli anni della magistrale a Firenze. Grande la soddisfazione della famiglia e in particolare del padre, il giornalista Francesco Gazzetti, che ha voluto condividere sui social tutta la propria emozione con un messaggio pubblicato su Facebook: “Siamo tanto orgogliosi di lui, non solo per quello che fa ma per quel che è. Bravissimo Ale”.

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