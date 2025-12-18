Alla Cattaneo festa di Natale nella lingua dei segni

I canti natalizi sono stati eseguiti simultaneamente parlati e segnati, permettendo anche agli alunni con difficoltà uditive di partecipare pienamente all’emozione del Natale. I docenti: "L’inclusione non è un progetto a parte, ma un modo di fare scuola ogni giorno"

Un Natale all’insegna dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione attiva. È quello vissuto dalla Scuola Cattaneo, dove lo spettacolo natalizio non è stato soltanto un momento di festa, ma la sintesi visibile di un percorso educativo che ha trasformato una sfida in un’opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica. Sul palco, bambini e bambine di diverse classi hanno dato vita a uno spettacolo interamente accessibile, integrando voce, musica, movimento e Lingua dei Segni Italiana (LIS). I canti natalizi sono stati eseguiti simultaneamente parlati e segnati, permettendo anche agli alunni sordi o con difficoltà uditive di partecipare pienamente all’emozione del Natale. Uno spettacolo capace di parlare a tutti, senza escludere nessuno.

Un alfabeto che unisce!

Alla Cattaneo l’inclusione non nasce per caso. Tutto prende avvio dalla presenza di alcuni alunni con disabilità uditive e dalla scelta, condivisa da docenti ed educatori, di non limitarsi a un supporto individuale. La decisione è stata più ambiziosa: portare la LIS dentro il percorso didattico di tutta la classe, rendendola patrimonio comune. Oggi questo cambiamento è visibile già entrando nelle aule. Sui muri, accanto alle lettere dell’alfabeto, compaiono le configurazioni delle mani: un ambiente in cui il linguaggio visivo affianca quello verbale e in cui ogni bambino può comunicare oltre il limite del suono.

Inclusione quotidiana, non straordinaria

Non si tratta di un progetto isolato o di qualche ora dedicata. Alla Scuola Cattaneo la LIS attraversa la didattica quotidiana: viene utilizzata durante le lezioni di storia, scienze o italiano, favorendo l’apprendimento attraverso il canale visivo e gestuale. Anche la disposizione degli spazi è pensata per garantire il contatto visivo, elemento fondamentale della comunicazione segnata e base di una relazione fondata sul rispetto reciproco. In questo contesto cambiano anche i ruoli: l’alunno con disabilità non è più solo colui che riceve aiuto, ma diventa protagonista attivo, capace di insegnare agli altri un nuovo modo di esprimersi e di stare insieme. Lo spettacolo natalizio rappresenta il momento più alto di questo percorso. Non una semplice recita, ma un vero e proprio manifesto di cittadinanza. Decine di mani che si muovono all’unisono, accompagnando parole e musica, raccontano meglio di qualsiasi discorso cosa significhi inclusione reale: costruire ponti, inventare nuovi linguaggi, riconoscere il valore di ogni differenza. Grande e sentita la partecipazione delle famiglie, che hanno accolto l’iniziativa con emozione. Applausi “silenziosi”, mani alzate e sorrisi hanno riempito la sala, creando un’atmosfera intensa e condivisa.

Un messaggio che va oltre il Natale

“L’inclusione non è un progetto a parte, ma un modo di fare scuola ogni giorno”, sottolineano i docenti coinvolti. Alla Scuola Cattaneo questa visione è ormai una realtà concreta. In un periodo simbolico come il Natale, la LIS diventa non solo uno strumento di accessibilità, ma un potente segno di apertura, accoglienza e cittadinanza attiva. Un’esperienza che dimostra come una scuola davvero inclusiva sia possibile e come, a volte, basti imparare a far parlare le mani per riuscire ad ascoltare tutti. Ciò è possibile grazie alle associazioni del territorio con cui collabora la scuola Cattaneo e soprattutto alla sensibilità della Dirigente M.Oriti dell’Istituto Bartolena.

Condividi:

Riproduzione riservata ©