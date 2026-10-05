Alla scoperta di Pippi Calzelunghe alla Biblioteca dei Ragazzi

Sabato 17 ottobre a Villa Fabbricotti un pomeriggio dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni tra letture e attività creative. Partecipazione gratuita, per prenotazioni: [email protected], tel. 0586 894563

Sabato 17 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, la Biblioteca dei Ragazzi di Villa Fabbricotti ospita “Alla scoperta di Pippi Calzelunghe”, un laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, accompagnati da un adulto. L’iniziativa rientra nel progetto “La biblioteca va in città”, confermando l’impegno della Biblioteca Labronica e della Cooperativa Itinera nella promozione della lettura e nella valorizzazione della letteratura per l’infanzia come occasione di incontro, crescita e condivisione. Protagonista di questo secondo incontro sarà Samanta K. Milton Knowles, curatrice dell’ultima edizione integrale del celebre romanzo di Astrid Lindgren. Sarà lei ad accompagnare i partecipanti alla scoperta di Pippi Calzelunghe, la bambina dai capelli rossi e dalle trecce ribelli, simbolo di libertà, immaginazione e indipendenza. Il laboratorio proporrà momenti di lettura ad alta voce, racconti, curiosità sull’autrice e attività creative pensate per coinvolgere attivamente i più piccoli. L’incontro è aperto anche a chi ha già letto il libro e desidera approfondire questo grande classico in modo semplice e divertente. Attraverso il personaggio di Pippi, bambini e famiglie potranno riflettere su temi ancora oggi attuali come la libertà, l’autonomia, il coraggio di essere sé stessi e la capacità di guardare il mondo con occhi diversi.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a un massimo di 25 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – tel. 0586 894563.

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