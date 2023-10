Alla scuola Fermi un Open Day con tanti ospiti speciali

Venerdì 27 ottobre dalle 16.30 alle 19 la scuola secondaria di primo grado Fermi dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi si presenta ai futuri alunni con un Open Day dal titolo “Città, rioni e gozzi: Livorno e il suo mare nelle aule della nostra scuola”

La scuola secondaria di primo grado Fermi venerdì 27 ottobre dalle 16.30 alle 19, si presenta alla città, ai genitori, ai futuri alunni con un Open Day particolarissimo e strettamente legato alla città di Livorno, dal suggestivo titolo “Città, rioni e gozzi: Livorno e il suo mare nelle aule della nostra scuola”. Così le “Fermi” di via Stenone 12 dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi illustreranno le attività curricolari ed extracurricolari alla presenza della dirigente scolastica professoressa Cecilia Semplici, del corpo docente e di una serie di ospiti speciali vicini al tema dell’Open Day, tra cui spiccano i nomi di Fulvio Pacitto (maestro d’ascia), Dario Senzacqua (presidente della sezione nautica “Labrone”), Alessandro Lemmi (presidente della Sezione Nautica “Pontino/San Marco”), Michele De Martino (Presidente “Palio Marinaro”) e Francesca Sorrentino (vice-presidente delle “Guide Labroniche). Per tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno saranno disponibili laboratori tenuti dai docenti di Fermi di materie inerenti al percorso di studi e coordinati dalla referente di plesso, professoressa Sara Saccomani, che per l’organizzazione tematica dell’OpenDay si è avvalsa della collaborazione della professoressa Monica Masotti: per arte “Sculture di mare”, “Musica d’insieme” per musica, “Storytelling e Tic” per lettere, “I luoghi del cuore” per geografia, “Stampe 3D e droni” per informatica. Durante il pomeriggio saranno illustrati i rapporti della scuola col territorio, le offerte formative, i progetti nei quali l’Istituto è impegnato, le uscite della scuola sul territorio cittadino, provinciale e regionale. L’Open Day è il miglior modo, il più divertente, formativo e interattivo, per conoscere e scoprire la scuola nel suo territorio con tutti i suoi protagonisti.

