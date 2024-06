Alla Terrazza Mascagni gli “abbracci gratuiti” dei ragazzi dell’Itis Galilei

Le classi 4B BIS e 4A BIS hanno partecipato al flash mob freehugs organizzato con l’aiuto dell’attore Salemmi, insieme alle prof.sse Silvia Boni e Carla Ansaldo, nell'ambito del progetto "La cultura del dono". “Le persone incontrate sono state entusiaste dell’attività dei ragazzi. Soltanto partendo dalla sensibilizzazione dei giovani potremo arrivare ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’importanza di donare gli organi per salvare vite"

Mattinata di abbracci e sorrisi gratuiti ai passanti da parte dei ragazze e ragazzi delle classi 4B BIS e 4A BIS dell’Itis Galilei che hanno partecipato al flash mob freehugs (abbracci gratuiti, appunto) organizzato alla Terrazza Mascagni, con l’aiuto dell’attore della compagnia Il Grattacielo Luca Salemmi, insieme alle prof.sse Silvia Boni e Carla Ansaldo, alla amministrativa della scuola Carla Bacciardi. L’evento, parte del progetto “La cultura del dono“, è stato preceduto da un confronto tra i ragazzi e gli operatori sanitari dell’Azienda USL Toscana nord ovest Elena D’Imporzano (Coordinatore Ospedaliero Donazioni e Trapianti di Livorno) e Federica Pracchia (Educazione e Promozione della Salute) sulle modalità di espressione della volontà donativa correlata al rilascio/rinnovo della carta di identità e la donazione di organi e tessuti. “L’evento – spiega Luigi Franchini, responsabile Educazione e Promozione della Salute Area Sud della Azienda USL Toscana Nord Ovest – ha concluso un progetto finanziato dalla Regione Toscana e portato avanti in collaborazione con l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) per la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole e in generale dei cittadini alla donazione di organi e tessuti. È stata sottolineata l’importanza di un percorso finalizzato allo sviluppo di una cultura solidale, rafforzando le collaborazioni con le associazioni di volontariato e promuovendo le progettualità proposte dalle aziende sanitarie per favorire stili di vita sani, prevenire le malattie croniche e promuovere la cultura del dono. Il progetto è poi proseguito attraverso percorsi di rielaborazione personale. Dei risultati ottenuti vorrei ringraziare gli studenti e insegnanti coinvolti, ma anche il dottor Paolo Lopane, Coordinatore Donazione e Trapianti dell’Area Vasta Nord Ovest”. “Le persone incontrate – dice Silvia Boni, docente e coordinatrice del progetto – sono state entusiaste dell’attività dei ragazzi che sono stati sensibilizzati e contemporaneamente hanno sensibilizzato le persone incontrate, al dono in generale. Il dono di abbracci è stata una attività simbolica ma fondamentale per sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione al dono di qualcosa di più concreto come il dono di organi. Soltanto partendo dalla sensibilizzazione dei giovani potremo arrivare ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’importanza di donare gli organi per salvare vite”

