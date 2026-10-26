Alle Benci-Borsi l’aula diventa una nave da crociera

Oltre settanta studenti di tre classi quinte hanno partecipato ad All Aboard!, il progetto educativo promosso da CLIA con MSC Crociere e le autorità portuali per scoprire i mestieri del mare attraverso il gioco di ruolo

Per una mattina l’aula della scuola primaria Benci-Borsi di Livorno si è trasformata in una nave da crociera: gli studenti sono diventati capitani, direttori di macchina, medici di bordo, responsabili ambientali, addetti al ricevimento e guide per le escursioni, e il porto che vedono ogni giorno dalle finestre di casa ha smesso di essere uno sfondo per diventare un luogo di lavoro possibile. Oltre settanta studenti di tre classi quinte hanno partecipato ad All Aboard!, il programma educativo promosso da CLIA, l’associazione che raggruppa le compagnie di crociera, in collaborazione con MSC Crociere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Porto di Livorno 2000. Rivolto ai bambini tra i nove e gli undici anni, «All Aboard!» utilizza il gioco di ruolo per far scoprire ai più giovani la varietà dei mestieri legati al settore crocieristico: a bordo di una nave possono convivere oltre quattrocento professioni diverse e più di duemila persone di equipaggio. Lavorando in coppia, gli studenti approfondiscono un mestiere e lo presentano ai compagni, raccontandone responsabilità e curiosità. Accanto alle professioni, il programma mette al centro i principi che regolano la vita di bordo, cioè la diversità, il rispetto delle altre culture, il lavoro di squadra e la tutela dell’ambiente. A rendere concreta l’esperienza, nelle aule della Benci-Borsi, sono stati i professionisti di MSC Crociere che, lasciata per qualche ora la nave ormeggiata in porto, hanno raccontato ai ragazzi il proprio lavoro e la vita a bordo, rispondendo alle loro domande. Nato come progetto pilota a Palma di Maiorca, il programma è già arrivato nelle scuole di Santa Cruz de Tenerife, dove ha coinvolto circa trecento studenti, e poi a Lisbona, Cadice, Tarragona e Malaga. L’edizione livornese si inserisce nella settimana dell’Italian Cruise Day, il forum nazionale sull’industria crocieristica che si è tenuto in città lo scorso 23 ottobre.

Le dichiarazioni

Simona Michel, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Benci-Borsi

“Conoscere il territorio, scoprirne le opportunità e avvicinarsi alle professioni del futuro attraverso il gioco e l’esperienza diretta. È questo l’obiettivo della partecipazione dell’Istituto Comprensivo Benci-Borsi di Livorno ad “All Aboard!”. L’iniziativa offre agli alunni l’opportunità di approfondire la conoscenza del contesto in cui vivono, comprendendo il valore economico, sociale e professionale del comparto marittimo e crocieristico, una realtà profondamente legata alla storia e all’identità della città di Livorno. Attraverso attività interattive e giochi di ruolo, i bambini possono conoscere da vicino le diverse professioni che contribuiscono al funzionamento di una nave da crociera, sperimentando l’importanza della collaborazione, del lavoro di squadra e della condivisione delle responsabilità. Un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo del pensiero critico, stimolato dalla possibilità di entrare in contatto con realtà, esperienze e mondi diversi da quelli della quotidianità. Conoscere contesti che difficilmente si avrebbe occasione di incontrare direttamente significa ampliare i propri orizzonti, confrontarsi con punti di vista differenti, porre domande e imparare a interpretare la complessità del mondo con maggiore apertura e consapevolezza. La partecipazione a “All Aboard!” rappresenta per l’Istituto Comprensivo Benci-Borsi un’occasione per rafforzare il dialogo tra scuola e territorio, avvicinando gli studenti a un settore strategico per la città e stimolando una maggiore conoscenza delle sue opportunità professionali. Imparare attraverso il gioco, conoscere il territorio, incontrare nuove realtà e sviluppare uno sguardo critico sul mondo: un’esperienza che unisce educazione, cittadinanza e valorizzazione dell’identità marittima livornese, contribuendo alla crescita personale e culturale degli alunni.

Davide Gariglio, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

“Il porto di Livorno è parte della vita quotidiana della città, e queste iniziative aiutano i più giovani a riconoscerlo come un luogo di opportunità e di lavoro. Far incontrare ai ragazzi i professionisti del mare significa avvicinare le nuove generazioni a un settore che offre molte prospettive, nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Siamo lieti di sostenere All Aboard!, che a pochi giorni di distanza dall’Italian Cruise Day rafforza il dialogo tra porto, scuola e comunità”.

Jon Olav Stedje, Sustainability and Community Engagement Manager di MSC Crociere

“Tanti bambini vedono le navi da crociera entrare nel porto della loro città, ma sanno poco delle persone che ci lavorano e delle storie che portano con sé. Incontrarli in classe e raccontare il nostro lavoro ci permette di avvicinarli a quel mondo, di accenderne la curiosità e la fantasia e, allo stesso tempo, di rafforzare il legame con le comunità che ci accolgono”

Francesco Galietti, Direttore CLIA Italia

“Siamo orgogliosi di aver portato a Livorno un’iniziativa già realizzata in molte altre città portuali europee, che mette in contatto la città con il suo porto e i ragazzi con le professioni del mare. È un dialogo che arricchisce tutti”.

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