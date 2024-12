Alle De Amicis una lezione dedicata alla musica delle piante

Grazie a dei “traduttori” in grado di registrare il differenziale di potenziale elettrico delle piante e trasformarlo in note musicali, gli alunni delle classi prime hanno scoperto che le piante comunicano con un loro “suono”. "L’obiettivo era quello di insegnare a guardare con occhi diversi al mondo vegetale per essere consapevoli che le piante vanno custodite e preservate da ogni “distruzione”. Obiettivo pienamente raggiunto"

Tutte le classi prime della scuola De Amicis plesso di San Gaetano il 18 novembre si sono riunite per un’attività didattica di educazione civica che consisteva nell’ascoltare la musica delle piante. Alessandra e Giuseppe del vivaio Jolly vento ed esperti di piante hanno portato a scuola dei “traduttori” in grado di registrare il differenziale di potenziale elettrico delle piante e trasformarlo in note musicali. Gli alunni hanno scoperto così che le piante in qualche modo comunicano con un loro “suono”; come noi parliamo, anche loro “parlano” a loro modo. Interagiscono con l’esterno, con le persone, con la musica e così via. Per poter svolgere l’attività alcuni alunni hanno portato a scuola una propria pianta. Due alunni della scuola hanno suonato il proprio strumento musicale: mentre Eugenio suonava il suo violoncello, la pianta cercava di riprodurre il suono con un’intensità grave; invece con il violino di Eleonora, cercava di riprodurre un’intensità acuta. “Da sempre sappiamo che parlare con le piante o far loro ascoltare la musica può portare benefici alla pianta e questa ne è stata la riprova – scrive la scuola – I ragazzi hanno imparato che le piante non sono esseri inanimati, perché immobili, ma organismi “senzienti” che popolano la terra da molto prima di noi e che costituiscono il 98% degli esseri viventi attualmente presenti sul nostro pianeta. L’obiettivo della scuola era proprio quello di insegnare ai ragazzi a guardare con occhi diversi al mondo vegetale, perché già da oggi possano essere consapevoli che alberi e piante vanno custodite e preservate da ogni “distruzione”. Obiettivo pienamente raggiunto”.

