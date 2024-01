Alle Micali un evento per la Giornata della memoria

Venerdì 26 gennaio all’istituto comprensivo Micali in via degli Archi è in programma un evento in occasione della celebrazione della “Giornata della memoria” che ricorre il 27 gennaio di ogni anno. L’evento prevede le seguenti attività:

– ore 8:15/9:00 Intervento della prof.ssa Giuliana Menasci, testimone della Shoah

– ore 9:10 Proiezione del film “Jojo Rabbit”

– ore 11:00 Esibizione dell’orchestra dell’indirizzo musicale dell’I.C. Micali

