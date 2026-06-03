Alle Rodari un ulivo per salutare la scuola primaria

Foto inviata nel comunicato stampa autorizzate alla pubblicazione

L’iniziativa, promossa dai genitori degli alunni e sostenuta dal Comune, trasforma il tradizionale saluto di fine ciclo in un gesto concreto per l’ambiente. L’albero resterà nel giardino come simbolo di pace, accoglienza e crescita condivisa

La scorsa settimana, il giardino della scuola Rodari dell’istituto comprensivo Mazzini si è arricchito di un nuovo, speciale ospite: un giovane albero di ulivo. Questo evento speciale è nato da una lodevole iniziativa dei genitori degli alunni della classe 5C, quest’ultimi giunti al termine del loro percorso nella scuola primaria. Invece di festeggiare l’ultimo giorno di scuola con il tradizionale lancio dei palloncini in cielo – un gesto simbolico ma purtroppo inquinante – le famiglie hanno colto al balzo lo spirito ecologista trasmesso ai bambini. Hanno proposto alla scuola e al Comune un’alternativa totalmente ecologica: la piantumazione di un ulivo. L’ulivo è stato scelto per il suo forte valore simbolico ed educativo, portando con sé messaggi importanti: pace e fratellanza, cura e rispetto dell’ambiente, radici e futuro. La piantumazione rientra in un più ampio percorso di educazione ambientale portato avanti dalla scuola. Per gli alunni, la presenza dell’ulivo rappresenterà un’opportunità di apprendimento costante: potranno osservarne la crescita, studiare le caratteristiche botaniche delle foglie sempreverdi e seguire il ciclo della natura direttamente nel cortile dell’Istituto. Questo piccolo grande gesto rispecchia la visione pedagogica dell’Istituto Mazzini, che vede nello spazio esterno un’aula a cielo aperto: un luogo dove la terra e le piante diventano strumenti per imparare a crescere insieme. A dare ancora più valore all’evento è stata la presenza dell’assessora con delega alla Manutenzione, Cura e Incremento del Verde in Città Giovanna Cepparello, che ha sostenuto l’iniziativa. L’assessora ha partecipato attivamente al momento della piantumazione, esprimendo profonda gratitudine verso la scuola, i genitori e i bambini per aver promosso un gesto collettivo così significativo per tutta la comunità cittadina. Il momento più toccante della mattinata è stato dedicato ai sogni per il domani, affidati direttamente alle radici del giovane ulivo: gli alunni hanno scritto i propri desideri per il futuro su piccoli pezzi di carta, interrandoli simbolicamente insieme alle radici dell’albero. I desideri dei bambini diventeranno la vera linfa vitale per la crescita dell’ulivo, con la speranza che possano realizzarsi.

Gli adulti hanno accompagnato il gesto esprimendo a parole il proprio augurio non solo per il futuro dei ragazzi, ma per un domani di pace globale e di profondo rispetto per l’ambiente. Chi lo ha fatto a bassa voce, chi nel silenzio dei propri pensieri e chi, ad alta voce, ha scelto di parlare nella propria lingua madre, creando un mosaico di culture e speranze universali. Gli alunni della 5C sono stati aiutati da un giardiniere comunale che ha spiegato loro le caratteristiche botaniche di questa millenaria pianta, li ha aiutati nello scavo della buca, ma li ha anche esortati a mettere a dimora la pianta con le loro mani, coprire la buca di terra e annaffiarla. Il giardiniere è stato capace di trasmettere il sapere e il senso di responsabilità attraverso il fare. L’ulivo rimarrà nel cortile della scuola Rodari come monumento vivente di questa giornata. Mentre i ragazzi della quinta si preparano a spiccare il volo verso la scuola secondaria, le loro radici e i loro desideri resteranno custoditi in questo giardino, lasciando ai futuri alunni un simbolo di pace, di accoglienza e della bellezza del crescere insieme.

Condividi:

Riproduzione riservata ©