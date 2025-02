Alle scuole Fermi avviato un percorso di educazione affettiva e sessualità consapevole

Iniziativa promossa dall'istituto comprensivo Micheli Bolognesi guidato dalla dirigente Semplici, Usl Toscana nord ovest e Rotary Livorno Mascagni che coinvolgerà le classi prime delle Fermi e famiglie

Si è svolta il 19 febbraio alla scuola secondaria di primo grado Fermi la presentazione del progetto dal titolo “Il mio corpo cambia e così le mie emozioni: come ascoltarli?” promosso da I.C. Micheli Bolognesi, azienda Usl Toscana nord ovest e Rotary Livorno Mascagni che coinvolgerà le classi prime e le famiglie accompagnandoli in un percorso di educazione affettiva e sessualità consapevole. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere un’informazione sana che possa aiutare i ragazzi le ragazze a vivere la sessualità e l’affettività in modo sereno, rendendoli consapevoli delle trasformazioni psicofisiche della fase della pubertà e delle emozioni, così da privilegiare scelte positive orientate al benessere e al rispetto di sé e degli altri. Ha introdotto e moderato la conferenza stampa di questa mattina la dirigente scolastica prof.ssa Cecilia Semplici che ha posto l’attenzione sulle nuove sfide della scuola di oggi, ovvero riuscire a creare una rete di figure adulte di riferimento capaci di mettersi a fianco dei ragazzi nel loro percorso di crescita, nella costruzione della loro identità e nello sviluppo affettivo: nelle classi infatti faranno interventi qualificati esperti professionisti, quali psicologa, ostetrica e pediatra per utilizzare il valore aggiunto della co-conduzione dei gruppi e al contempo garantire una visione multiprofessionale. Sono intervenuti alla conferenza stampa l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli che ha sottolineato l’importanza del percorso da realizzare in tutte le scuole per educare alla felicità e al benessere affettivo, la dott.ssa Rosa Maranto dell’Azienda USL, che ha illustrato gli aspetti strategici ed efficaci del progetto pilota realizzato in rete grazie alla collaborazione tra scuola, Usl e Rotary Club Livorno Mascagni. Presente al tavolo della Conferenza stampa anche l’architetto Fiora in rappresentanza di Phiequipe, azienda che produce piccole imbarcazioni a motore, sponsor del progetto. Educare all’ascolto di sé e delle proprie emozioni, validarle senza giudizio, promuovere lo sviluppo di abilità comunicative e di ascolto dell’altro e insegnare corretti stili relazionali, sono elementi essenziali per crescere una generazione di futuri adulti consapevoli, capaci di intessere relazioni sane e costruttive. I ragazzi chiedono a gran voce, nei modi più disparati, che venga rispettato e garantito il loro diritto ad un’educazione affettiva e sessuale: è tempo di ascoltarli.

