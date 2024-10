Alle studentesse Sara e Elisabetta la borsa di studio del Soroptimist Club Livorno

Foto di Ilaria Manente

A Sara Barontini per il triennio di Strumenti a percussione con una media di 29,84 e Elisabetta Caglieri per il biennio di Composizione Jazz con una media di 30

Martedì 29 ottobre nell’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio Mascagni ha avuto luogo la consegna da parte del Soroptimist Club Livorno delle borse di studio di 500€ cadauna a due studentesse selezionate dai loro docenti in base alle eccellenti medie ottenute: una per il biennio e una per il triennio, attività prevista all’interno del Progetto di club Donne e Musica. Le borse di studio sono frutto del corso di greco antico che la socia Maria Raffaella Calabrese De Feo tiene con passione e professionalità ogni anno a un gruppo di adulti innamorati delle poesie, delle tragedie, e delle elegie greche, ed è stata proprio lei che ha premiato le due studentesse vincitrici: Sara Barontini per il triennio di Strumenti a percussione con una media di 29,84 e Elisabetta Caglieri per il biennio di Composizione Jazz con una media di 30. Le due musiciste si sono poi esibite in una breve ma intensa performance musicale che ha entusiasmato il pubblico presente. Sara, da sola e accompagnata da un altro percussionista, ha suonato con professionalità e passione il marimba, uno strumento particolare e dal suono melodico che ha incantato il pubblico. Elisabetta con il suo flauto traverso, accompagnata dalle percussioni, dal pianoforte e dal contrabbasso, ha suonato una sua personale composizione jazz molto coinvolgente e struggente. Entrambe hanno fatto intuire il loro percorso musicale innovativo e particolare ma anche denso di sacrifici e studio.

E’ stato un pomeriggio musicale veramente interessante, molto piacevole e rasserenante in quanto “la bellezza in generale ma in questo caso della musica, aiuta a vivere meglio” come ha fatto giustamente notare il direttore del conservatorio dott. Federico Rovini.

