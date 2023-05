All’istituto nautico due corsi aggiuntivi di soccorso e meteorologia

Per il secondo anno consecutivo tornano all'istituto tecnico Cappellini, come alternanza scuola-lavoro, i corsi aggiuntivi di “Sopravvivenza e soccorso in mare” e di “Formazione di operatori stazioni meteo”

di Giulia Bellaveglia

Tornano, per il secondo anno consecutivo, all’Istituto tecnico nautico statale Alfredo Cappellini i corsi aggiuntivi di “Sopravvivenza e soccorso in mare” e di “Formazione di operatori stazioni meteo”. Due esperienze rivolte agli studenti che, grazie alle competenze dei docenti della stessa struttura e di professionisti del settore, avranno l’opportunità di apprendere il mutuo soccorso, l’autosoccorso in mare in condizioni critiche, la direzione dei venti, la portata delle raffiche, l’influenza delle temperature sui rovesci e molto molto altro. I ragazzi saranno inoltre ospiti delle unità navali Search and rescue, con la possibilità di provare sul campo ciò che è stato appreso nelle lezioni teoriche. “Quando guardiamo un’applicazione sul telefono – spiega il professore di nautica e logistica, nonché meteorologo, Guido Della Gatta – per vedere che tempo farà domani, spesso non riflettiamo sul fatto che dietro a quelle informazioni ci sia lo studio di una vera e propria scienza. Spero di poter fornire il mio apporto per far conoscere ai ragazzi come funziona il servizio meteorologico, uno strumento utilizzato per creare modelli di previsione, e anche di farli appassionare a questo mondo. Spero inoltre di trasmettere il messaggio dell’importanza di tale disciplina, ancora troppo poco conosciuta in Italia”. Al termine dei corsi, della durata di 20 ore ciascuno, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e le ore verranno conteggiate come alternanza scuola-lavoro. “La passione – commenta il tenente colonnello Massimiliano Morucci, in collegamento video – è alla base del nostro lavoro. Tutti quanti lo iniziamo perché ci piace, ci stimola. Un impegno che porta a tanti risultati e soddisfazioni, sia in ambito nautico che in ambito pienamente personale. Una delle questioni che affronteremo durante il corso sarà cercare di comprendere come è inquadrato il servizio meteorologico in Italia, un aspetto piuttosto complesso, utilissimo per molteplici aspetti, da quello nautico a quello aeronautico”.

