All’ITIS al via il primo Festival dei Saperi

Dall’1 al 3 marzo un ciclo di incontri che coinvolgerà docenti, studenti e importanti autori. La rassegna si aprirà mercoledì 1 marzo con il libro del giornalista e scrittore Antonio Canu. Il Festival, pensato e realizzato dai ragazzi dell’ITIS Galilei con il costante incoraggiamento della dirigente Manuela Mariani, sarà una bella occasione di incontro tra la scuola e tutta la cittadinanza

Il “Festival dei saperi dell’ITI” è un evento che avrà luogo presso l’ITIS Galileo Galilei di Livorno dall’1 al 3 marzo. Questa prima edizione vedrà lo storico istituto livornese coinvolgere docenti, studenti e importanti autori, per aprirsi anche alla cittadinanza, con presentazioni di libri condotte dai ragazzi stessi. La rassegna di incontri si aprirà mercoledì 1 marzo con Il mondo in un carrello. Come la nostra spesa cambia le sorti di ecologia, economia e cultura (il Saggiatore, 2022) del giornalista e scrittore Antonio Canu, che incontrerà i ragazzi dell’istituto la mattina, mentre nel pomeriggio presenterà il suo saggio insieme agli studenti e all’Assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, confrontandosi con loro su economia, ecologia e consumo. Questo incontro, come tutti quelli in orario pomeridiano, è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e si terrà alle 16.30 nell’aula magna della scuola in via Galilei.

Giovedì 2 marzo saranno invece due gli autori che animeranno il festival: Piera Ventre, napoletana di nascita ma livornese d’adozione e autrice di racconti e romanzi molto apprezzati, editi da Erasmo e Neri Pozza. La mattina la scrittrice incontrerà alcune classi dell’istituto per rispondere alle domande dei ragazzi sul suo romanzo Palazzokimbo (Neri Pozza, 2016) e parlare con loro del nuovo libro in uscita sempre per Neri Pozza, Gli spettri della sera. Nel pomeriggio, sempre alle 16.30 in aula magna, la città è invitata alla presentazione del romanzo Chissà se il cielo ebbe paura (Porto Seguro, 2022) di Massimiliano Musumeci, ambientato durante i bombardamenti del 1943 nella nostra città. I ragazzi dell’istituto Galilei, che in quegli anni, come rifugio antiaereo, protesse molti livornesi, rifletteranno insieme all’autore sull’impatto del secondo conflitto mondiale sul nostro territorio. Il ciclo di appuntamenti si chiuderà venerdì 3 marzo, con la presentazione da parte dei ragazzi di Monstrumana. L’umanità del mostruoso, la mostruosità dell’umano (Effequ, 2022), saggio a metà tra la riflessione sociologica e l’approfondimento letterario, scritto a quattro mani da Gaetano Pagano e Francesca Giro. La mattina il confronto sarà con i soli ragazzi dell’ITIS, mentre al pomeriggio, di nuovo alle 16.30, la scuola sarà aperta per chi vorrà ascoltare gli autori conversare con lo scrittore livornese Emiliano Dominici e con gli studenti su tematiche attualissime come la diversità, il femminismo e la percezione di sé. Il Festival, pensato e realizzato dai ragazzi dell’ITIS Galilei con il costante incoraggiamento della dirigente Manuela Mariani, sarà una bella occasione di incontro tra la scuola e tutta la cittadinanza, nel segno di uno scambio che possa arricchire gli studenti dell’istituto e chiunque vi vorrà partecipare.

