All’Itis Galilei un convegno tra scienza e benessere

La scuola celebra il riconoscimento nazionale ottenuto con il progetto “Food For Future” ospitando il 29 maggio in Aula Magna un confronto tra ricerca, sport e sostenibilità. A dettare il ritmo delle relazioni ci penserà Claudio Marmugi. La prenotazione all’evento è obbligatoria

Un prestigioso riconoscimento nazionale fa da cornice al convegno su nutrizione, sport e sostenibilità, in programma il 29 maggio in Aula Magna dalle ore 14:30. L‘ITIS Galilei celebra infatti il posizionamento tra le scuole vincitrici del concorso nazionale “Saper(e)Consumare” grazie al progetto “Food For Future“, un percorso incentrato sulla consapevolezza alimentare e sulla trasparenza delle etichette in ambito sportivo. Questo traguardo d’eccellenza si trasforma ora in un momento di divulgazione per il territorio, unendo la voce della scienza, l’esperienza del professionismo e il lavoro di ricerca degli studenti. L’evento abbraccerà una formula dinamica e interattiva. La giornata si aprirà a inizio pomeriggio con un percorso sensoriale e un momento di convivialità, per poi entrare nel vivo dei lavori. A dettare il ritmo delle relazioni ci penserà Claudio Marmugi, che con la sua conduzione guiderà il pubblico attraverso un confronto volto a mettere in luce mondi diversi ma complementari. Il cuore del convegno offrirà una panoramica completa sulla cultura del benessere. Gli interventi spazieranno dalle testimonianze dello sport di massimo livello alle esigenze della pratica amatoriale, approfondendo l’uso consapevole dell’integrazione e i risultati delle indagini scientifiche condotte direttamente nei laboratori scolastici. Ampio spazio sarà dedicato all’alta formazione in campo agroalimentare, alla sostenibilità e all’analisi dell’impatto ambientale delle diete moderne, per poi esplorare le specifiche necessità nutrizionali di diverse discipline atletiche, il valore delle storie di vite “in movimento”, la possibilità di approfondire le ultime frontiere della cosmesi e del benessere sensoriale.

Visto il numero di limitato di posti, è obbligatoria la prenotazione tramite il sito ufficiale del progetto:

https://sites.google.com/galileilivorno.edu.it/food-for-future/home-page

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