Alunni di Kourim ospiti degli alunni della scuola Mazzini

Il progetto si intitola “Let’s make the world more accessible” e prevede delle attività di formazione per alunni e studenti nell’ambito di un progetto Erasmus K1. Conosceranno Livorno attraverso un giro in battello e faranno percorsi di street art e urban art in centro e pittura en plein air a Castiglioncello, con la guida delle insegnanti delle Mazzini; non mancheranno un incontro con le autorità cittadine e la visita a Palazzo Comunale

Martedì 2 maggio è iniziata una bella esperienza di ospitalità per un gruppo di alunni della secondaria di primo grado del comprensivo Mazzini. Ventuno studenti e tre insegnanti della scuola di Kourim, una cittadina vicino a Praga, sono in visita a Livorno nell’ambito di un progetto Erasmus K1; gli alunni sono ospitati da altrettante famiglie della scuola Mazzini, frequentanti sia la sede di via Tozzetti che il plesso di Coteto ex-Gamerra. Il progetto si intitola “Let’s make the world more accessible” e prevede delle attività di formazione per alunni e studenti: gli alunni e i docenti della scuola ceca lavoreranno alla realizzazione di una rivista informatica guidati dai colleghi della scuola Mazzini. La lingua del progetto è l’inglese; questo permetterà a tutti i partecipanti, sia italiani che cechi, di mettere alla prova la propria capacità di comunicare e lavorare usando la lingua straniera. Per tutti i partecipanti, inoltre, le attività di formazione svolte a scuola sono alternate a visite ai luoghi più belli della nostra regione: gli alunni visiteranno insieme Pisa, Lucca e Firenze; conosceranno Livorno attraverso un giro in battello e faranno percorsi di street art e urban art in centro e pittura en plein air a Castiglioncello, con la guida delle insegnanti delle Mazzini; non mancheranno un incontro con le autorità cittadine e la visita a Palazzo Comunale. Infine, lunedì 8 maggio, gli alunni cechi torneranno a Kourim; si concluderà così questo percorso di ospitalità internazionale, fortemente voluto da un gruppo di insegnanti della scuola Mazzini e appoggiato con entusiasmo dalle famiglie.

