Il saluto del prof. Giannini ai suoi studenti: “Anche quest’anno ho mangiato bene”

L’insegnamento come una ricetta da preparare con cura, passione e dedizione. In un intenso post Fb, il docente di filosofia e storia ringrazia gli studenti e invita ad una riflessione sul valore educativo della crescita condivisa tra emozioni, difficoltà e ricordi destinati a durare nel tempo

L’insegnamento come una ricetta da preparare con cura, passione e dedizione. È questa la suggestiva immagine scelta dal professor Lamberto Giannini, docente livornese di filosofia e storia al Niccolini-Palli, per salutare i propri studenti al termine dell’anno scolastico. In un intenso messaggio affidato ai social, il professore racconta la scuola attraverso la metafora della cucina, spiegando come ogni anno rappresenti una nuova pietanza da preparare, mescolando conoscenze, esperienze ed emozioni. Il compito dell’insegnante è quello di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, senza assecondarli né plasmarli, ma aiutandoli a sviluppare un pensiero autonomo e critico. “Quando ho iniziato a fare il cuoco sognavo il piatto perfetto”, scrive Giannini, riconoscendo però come il tempo gli abbia insegnato ad apprezzare anche l’imperfezione. Ogni classe porta con sé difficoltà, momenti di incomprensione e ostacoli che possono rendere più complesso il percorso educativo. Eppure, nonostante tutto, qualcosa di buono nasce sempre. Nel suo racconto emerge il lato più umano della professione docente. “Al termine dell’anno restano le aule vuote, i banchi silenziosi e i ricordi degli studenti che hanno condiviso un tratto importante della loro crescita. Restano i momenti di soddisfazione, ma anche quelli più delicati, le fragilità incontrate lungo il cammino e le emozioni che accompagnano ogni esperienza educativa”. È proprio davanti a quell’aula ormai vuota che il professore ripensa al percorso appena concluso. Lo fa con gratitudine, ma anche con una malinconia inevitabile. Ogni classe che termina il proprio cammino lascia infatti un segno profondo in chi ha avuto il compito di guidarla e accompagnarla giorno dopo giorno. “Anche quest’anno ho mangiato bene”, conclude Giannini. Una frase semplice che racchiude il significato più autentico del suo messaggio: la soddisfazione per un lavoro svolto con passione, l’orgoglio per il percorso condiviso e l’affetto per gli studenti che, anno dopo anno, diventano parte della sua storia personale e professionale. Un saluto che è anche una dichiarazione d’amore verso la scuola e verso quel legame speciale che si crea tra insegnanti e ragazzi, fatto di insegnamenti reciproci, crescita condivisa e ricordi destinati a rimanere nel tempo.”

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