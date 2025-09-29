Anna vince l’Artistic Skating Figures World Cup 2025 di pattinaggio artistico

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Congratulazioni alla 15enne studentessa dell'Enriques. "Super orgogliosi della nostra atleta". "Come scuola è una notizia che ci riempie di orgoglio". "Per noi genitori l'importante è che continui, come sta facendo, ad impegnarsi tanto nello sport quanto nello studio che rimane il valore principale"

Anna Grossi, 15 anni compiuti ad agosto, vince a Buenos Aires la coppa del mondo di pattinaggio artistico all’Artistic Skating Figures World Cup 2025 categoria Cadetti, specialità Obbligatori. Per la studentessa di seconda superiore dell’Enriques e atleta della società Pattinaggio La Stella – già quattro volte campionessa italiana di Obbligatori, nonché atleta femminile dell’anno nel 2024 per l’Almanacco dello sport livornese – è il secondo titolo nella World Cup dopo quello conquistato lo scorso anno. Il Liceo Enriques si congratula con lei: “Una notizia che ci riempie d’orgoglio! Un risultato straordinario che dimostra non solo le sue incredibili capacità sportive, ma anche la dedizione e l’impegno che mette ogni giorno in ciò che ama. Tutta la scuola si unisce nel dire: bravissima Anna, congratulazioni”. La presidente della società sportiva Martina Farris parla di “un risultato frutto di sacrificio e grande determinazione. Nonostante il nostro impianto fosse in ristrutturazione, Anna non si è fermata e ha continuato ad allenarsi grazie al prezioso supporto delle società livornesi, che ringraziamo di cuore. Sia noi che lo staff composto Silvia Bartoletti, Gianfranco Minin, Sabrina Versalli siamo super orgogliosi di lei. Questo traguardo dimostra che, anche nelle difficoltà, il talento e la passione possono portare standard”> lontano”. E super orgogliosi di lei lo sono anche i genitori Monica Biagi e Nicola Grossi, che ringraziamo per la disponibilità, entrambi insegnanti di lettere: “La seguiamo tanto e siamo molto contenti di questa bellissima esperienza. I sacrifici sono stati ripagati da questa vittoria. L’importante comunque è che lei si diverta e che continui, come sta facendo, ad impegnarsi tanto nello sport quanto nella scuola: è e rimane il valore principale anche per il futuro”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©