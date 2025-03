Aperimaturità nella chiesa di Santa Caterina con il parroco-prof Michele

trovate il video del brindisi e del taglio della torta sulla nostra pagina Instagram

Si chiama Aperimaturità ed è l’iniziativa ideata da don Michele Esposto, parroco di Santa Caterina in Venezia dal 1 settembre 2015 e dal 2013 insegnante di religione al Liceo Cecioni, a cento giorni dalla Maturità andata in scena stasera. Il programma prevedeva un momento di accoglienza da parte di don Michele. Dopodiché studenti e studentesse hanno apposto la propria firma su una pergamena, come una sorta di “c’ero anch’io”, che è stata poi posizionata sotto la “lampada dei maturandi“. “Personalmente non lo considero un rito scaramantico come quello che può essere recarsi in piazza dei Miracoli poiché questo evento, che ripropongo dal 2019, vuole ricordare la figura di San Tommaso d’Aquino, patrono degli esaminandi”. Al termine brindisi con torta offerta dal parroco, 5e5 offerto da Ale Pizza, rinominato per l’occasione 50e50 come buon auspicio, e foto di gruppo. Ringraziamo don Michele e tutti i presenti per la disponibilità.

