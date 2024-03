Applausi per il concerto degli alunni delle “Bartolena”

Si è svolto con successo e tanti applausi il concerto musicale della scuola media “G. Bartolena” di Livorno. Le professoresse Tullia Niccolini ed Annalisa Traversi, affiancate dal professor Cristiano Grasso, hanno organizzato un momento di condivisione del percorso sonoro aperto alle famiglie, durante il quale gli alunni/e della classe 3A hanno eseguito vari brani musicali, spaziando dal repertorio classico (Mozart, Pachebel…) a quello dei cantautori italiani (Gino Paoli, Angelina Mango). La classe si è esibita magistralmente con l’utilizzo di flauti, chitarra classica solista (Andrea), tastiera (Chiara ed Alessia), percussioni (Tommaso, Niccolò e Michelangelo), e le loro voci hanno cantato all’unisono la canzone scritta da Matteo, “uno” della classe, portavoce del messaggio d’Amore rivolto non solo alla madre ma a tutti i popoli della Terra. Un inno alla Pace quindi, recitato anche attraverso le poesie scritte da Giada, Anna, Eleonora, Amparo e da tutti /e i compagni/e che hanno lavorato con impegno per la riuscita di questo concerto. “E’ stata l’occasione per parlare della Pace attraverso il linguaggio delle note”, ha detto la dirigente scolastica Maria Oriti che ha sottolineato come l’importanza di iniziative come queste facciano crescere i ragazzi regalando loro esperienze scolastiche alternative alla classica lezione frontale. E tra le note e gli accordi, che hanno trasformato la scuola in un teatro, non sono mancate le emozioni e gli occhi lucidi del pubblico, affascinati da ciò che la musica riesce a trasmettere ad ogni latitudine, ad ogni età, e soprattutto attraverso gli animi sensibili dei nostri adolescenti, veri protagonisti di questo evento.

