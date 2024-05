Apre un’aula studio al Cisternino di Città

La nuova aula studio al 1 piano del Cisternino di Città dove ha sede lo sportello Informagiovani. Da lunedì 20 maggio l'apertura

Il Comune si apre ancora di più ai giovani adeguandosi ai bisogni emergenti di studentesse e studenti dando loro la possibilità di avere a disposizione un luogo confortevole e ben attrezzato, tranquillo e facilmente accessibile, in cui poter concentrarsi per la preparazione degli esami ma anche per socializzare e formare gruppi studio

Lunedì 20 maggio aprirà una nuova aula studio al Cisternino di Città, al primo piano, dove ha sede lo sportello Informagiovani. Lo spazio, che disporrà di una trentina di posti, potrà essere frequentato liberamente dal lunedì al venerdì con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19; giovedì dalle ore 15 alle ore 22. L’apertura dell’Aula Studio contribuisce ad ampliare l’offerta di luoghi dedicati allo studio nella nostra città e garantisce ai giovani la possibilità di avere a disposizione un luogo confortevole e ben attrezzato, tranquillo e facilmente accessibile, in cui poter concentrarsi per la preparazione degli esami ma anche per socializzare e formare gruppi studio. Con questa iniziativa, il Comune di Livorno si apre ancora di più ai giovani adeguandosi ai bisogni emergenti di studentesse e studenti. La proposta dell’Aula Studio è nata all’interno degli organi di partecipazione giovanile (Tavolo delle politiche giovanili e Consiglio comunale dei giovani) che da tempo richiedono la possibilità di poter usufruire di uno spazio dedicato allo studio in un orario maggiormente flessibile e prolungato rispetto ai servizi offerti dal sistema bibliotecario che non riescono a rispondere pienamente a questa necessità. L’idea, accolta dall’Amministrazione, può sicuramente contribuire al benessere psicologico degli studenti e delle studentesse in un periodo, quello da maggio a fine giugno, nel quale si trovano ad affrontare una fase maggiormente impegnativa per gli adempimenti scolastici che sono chiamati ad affrontare (verifiche finali, esami universitari e di maturità).

Ricordiamo che al Cisternino di Città è presente lo sportello Informagiovani dove viene fornito gratuitamente un servizio informativo e di orientamento ai giovani tra i 14 e i 35 anni relativamente alle tematiche del lavoro, della cultura e della formazione, oltre al volontariato e alle iniziative per una cittadinanza attiva. È un servizio che le ragazze ed i ragazzi livornesi hanno imparato a conoscere e frequentare perché collabora attivamente anche all’interno degli organi di partecipazione giovanile ed è coinvolto in molte delle iniziative e negli eventi dedicati alle Politiche Giovanili coordinati da questa Amministrazione.

Per informazioni:

Informagiovani

Largo Cisternino n. 13

tel. 375 7123853

e-mail [email protected]

www.informagiovanilivorno.it

