Asa apre le porte gli impianti per la Giornata dei Servizi Pubblici

I ragazzi avranno la possibilità di vedere da vicino gli impianti e le strumentazioni che rendono potabile e sicura l’acqua che usiamo tutti i giorni e che ne monitorano costantemente la qualità e la quantità

Nei giorni 9 e 10 maggio Asa aprirà gli impianti alle scuole che hanno aderito al progetto di educazione ambientale 2023/2024 “a scuola con ASA” e agli istituti superiori che hanno aderito al progetto “Alta Formazione Tecnica”, un programma di incontri realizzato da ASA in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno. I ragazzi avranno così la possibilità di vedere da vicino gli impianti e le strumentazioni che rendono potabile e sicura l’acqua che usiamo tutti i giorni e che ne monitorano costantemente la qualità e la quantità. Il funzionamento di questo complesso sistema, gestito da ASA in un territorio esteso ed eterogeneo di cui fanno parte 32 Comuni appartenenti alle province di Livorno, Pisa e Siena, è il risultato di un impegno costante, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, svolto da risorse umane qualificate. Le scuole che hanno deciso di aderire a questa esperienza di visita, hanno scelto le seguenti strutture:

– l’impianto di deferromanganizzazione di Mortaiolo, nel Comune di Collesalvetti;

– il laboratorio analisi e il telecontrollo, nella sede di Livorno;

– il campo pozzi e l’impianto di disinfezione Belvedere a Vada, nel Comune di Rosignano Marittimo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©