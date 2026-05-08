Asa, educazione ambientale e visite agli impianti per 1.500 studenti

La classe Quinta A della Primaria S. Teresa del Bambino Gesù di Livorno

Conclusi i percorsi “Alta Formazione Tecnica” e “A scuola con Asa” 2025/2026: esperienze sul campo tra laboratori, telecontrollo e impianti per avvicinare i giovani alla gestione del servizio idrico e alla sostenibilità ambientale

Asa conferma il proprio impegno nell’educazione ambientale con percorsi dedicati agli studenti, sviluppati lungo l’intero anno scolastico e culminati nelle visite agli impianti aziendali. Si è concluso il 16 aprile il percorso di “Alta Formazione Tecnica” A.A. 2025/2026 che ha coinvolto 300 studenti delle ultime classi delle secondarie di secondo grado della provincia di Livorno. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e il Polo Tecnologico Magona di Cecina, con il patrocinio della Provincia di Livorno, si è chiusa con una giornata di visite al laboratorio di analisi e alla sala di telecontrollo nella sede ASA di Livorno.

Nei giorni 5 e 8 maggio, inoltre, ASA ha aperto le porte dei propri impianti agli studenti delle scuole aderenti al progetto di educazione ambientale “A scuola con ASA” A.A. 2025/2026, che ha coinvolto complessivamente circa 1.500 ragazzi delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) del territorio. Di questi, circa 170 hanno partecipato alle visite, vivendo un’esperienza diretta sul campo che ha permesso di osservare da vicino tecnologie e processi che garantiscono quotidianamente acqua potabile sicura e sistemi di monitoraggio costante della qualità e della quantità della risorsa. Le scuole hanno avuto l’opportunità di visitare alcune delle principali strutture del sistema ASA: l’impianto di deferromanganizzazione di Mortaiolo (Collesalvetti), il laboratorio analisi e il sistema di telecontrollo nella sede di Livorno, l’impianto di abbattimento del boro e dell’arsenico di Franciana (Piombino) e il campo pozzi e centrale di spinta di Puretta (Pomarance). Le iniziative si inseriscono in un più ampio impegno dell’Azienda volto a sensibilizzare le giovani generazioni, offrendo esperienze pratiche e ad alto valore educativo. Un’occasione concreta per comprendere il valore di un servizio essenziale e la complessità del sistema idrico gestito da ASA, attiva su un territorio che comprende 32 comuni nelle province di Livorno, Pisa e Siena, grazie al lavoro continuo di personale qualificato, operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

In allegato inviamo la foto di una delle classi coinvolte nelle giornate. Nel dettaglio, la classe Quinta A della Primaria S.Teresa del Bambino Gesù di Livorno.

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