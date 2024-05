Attestati federali di nuoto agli studenti del Nautico

L’Istituto Tecnico Nautico Cappellini, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, a fronte di sempre più persone, che per motivi personali o professionali, hanno la necessità di certificare in maniera inequivocabile le proprie abilità natatorie, ha promosso il progetto per il rilascio delle certificazioni federali “Sa Nuotare 1” che attesta la capacità di muoversi in acqua in sicurezza (salvare se stessi) e “Sa Nuotare 2” che Attesta la capacità di mettere in salvo se stessi e, in certe condizioni, di prestare soccorso ad altri. Il percorso di questo progetto avrà il fine di preparare la base per i futuri Assistenti Bagnanti F.I.N. Le lezioni, pratiche e teoriche, sono state tenute dal Prof. Paoli Marco Allenatore Nuoto per Salvamento della F.I.N. Il superamento delle prove di esame sono state fatte sotto la supervisione del Sig. Lodovici Renzo fiduciario della Sezione Salvamento Livorno della Federazione Italiana Nuoto. Presenti alla premiazione il Giannone Giovanni, presidente del CONI provinciale, che ha sottolineato l’importanza del corso al fine “sociale” di poter portare “soccorso agli altri”, Franceschi Stefano, Tecnico Federale, ed atleti della Nazionale Italiana Nuoto che hanno nel loro palmares partecipazioni coronate da titoli e medaglie ad Giochi Olimpici, campionati Mondiali ed Europei. Atleti come Detti Gabriele, Razzetti Alberto, Ciampi Matteo, Franceschi Sara, Fangio Francesca e Lamberti Matteo hanno consegnato gli Attestati ai ragazzi.

