Attività con pedana vibrotattile alla scuola Guerrazzi di Cecina

Grazie alla preziosa collaborazione della dirigente scolastica Caterina Startari, dell’Associazione Comunico e con la partecipazione speciale dell’assessora Simona Salvadori, le aule e i corridoi della Scuola Primaria “Francesco Domenico Guerrazzi” di Cecina il 26 maggio si sono trasformati in un vero laboratorio di ascolto multisensoriale.

Un segnale di inclusione concreta

L’assessora Salvadori ha voluto fortemente essere presente durante l’attività sottolineando come l’impegno per una scuola davvero inclusiva passi anche attraverso esperienze come questa: “Portare in classe strumenti che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni, con o senza difficoltà uditive, è un atto di civiltà e di progresso educativo”.

Cos’è la Pedana Vibrotattile?

Uno strumento all’avanguardia, capace di trasformare le onde sonore in leggere vibrazioni: un ponte tra le frequenze udibili e quelle che si propagano attraverso i materiali, per vivere la musica non solo con le orecchie, ma anche con i piedi. Un modo coinvolgente per avvicinare tutti – piccoli ascoltatori udenti e non udenti – alla meraviglia del suono.

