Aule fredde, il dirigente scolastico: “Riparazione completata. Lezioni regolari”

Riparata la perdita all'impianto di riscaldamento. Il dirigente dell'Enriques a QuiLivorno.it: "I lavori sono partiti oggi alle 14 (venerdì 10 febbraio, ndr) e si sono conclusi alle 19. Quindi sabato 11 febbraio le lezioni si svolgeranno regolarmente. Il tutto al momento è funzionante"

di Giulia Bellaveglia

“In alcune aule dell’Istituto le temperature si aggiravano intorno ai 10 gradi. Non parliamo di un evento sporadico ma di un problema che persiste da alcuni giorni e che, com’è ovvio, è accentuato dalle basse temperature che si registrano negli ultimi giorni in città”. A parlare in modo educato, ma molto convincente, è uno dei genitori degli studenti. Studenti che la mattina di venerdì 10 febbraio entrando regolarmente nella propria aula del liceo scientifico Federigo Enriques hanno trovato una temperatura di poco superiore circa 14 gradi.

“Insieme ad altri genitori – prosegue il genitore entrando nel dettaglio – siamo arrivati qui a scuola per portarli a casa perché questa condizione è inaccettabile. Poi ci è stato detto che i ragazzi sarebbero stati spostati in un’altra aula con una temperatura di poco superiore ai 17 gradi. Andare a scuola è fondamentale, oltre che ancora obbligatorio per i nostri figli, quindi ci siamo accontentati ma siamo comunque fuori dalla normativa minima”.

I genitori sono quindi entrati nell’atrio dell’Istituto dove, ad accoglierli, hanno trovato il dirigente scolastico Ersilio Castorina. “Personalmente – risponde il responsabile del liceo – ho inviato già diversi giorni fa tutte le segnalazioni possibili e acquistato radiatori aggiuntivi. Più di questo non posso fare. L’interruzione di pubblico servizio, ovvero la chiusura della scuola, può partire solamente dal sindaco”.

La problematica è stata riconducibile ad una perdita importante all’impianto di riscaldamento. “I lavori – prosegue Castorina – sono partiti oggi alle 14 (venerdì 10 febbraio, ndr) e si sono conclusi alle 19. Quindi sabato 11 febbraio le lezioni si svolgeranno regolarmente. Il tutto al momento è funzionante. Le famiglie sono state già informate”.

