Avviamento alla pratica sciistica per 46 studenti delle Bartolena

Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della scuola, che ringraziamo per la disponibilità

Dal 2 al 7 marzo quarantasei ragazzi delle classi prime della scuola secondaria dell'I.C. G. Bartolena hanno avuto la possibilità di fare questa bellissima esperienza partecipando al "Progetto di avviamento alla pratica dello sci", potenziando così le loro capacità motorie in un ambiente naturale e migliorando la loro autonomia attraverso l'impegno e il divertimento.

Il progetto ha dato la possibilità agli alunni che non avevano mai sciato di approcciarsi alla pratica sciistica e acquisire le basi per sciare in sicurezza e ha consentito a chi già sapeva sciare di migliorare e potenziare le proprie competenze esplorando l’incantevole comprensorio sciistico di Prato Nevoso. I ragazzi sono sempre stati a contatto con la natura, all’aria aperta e, guidati da un team molto professionale e competente di maestri di sci, sono riusciti ad imparare e migliorare la loro tecnica. L’albergo ha inoltre fornito un’animazione serale molto gradita dai ragazzi.

Oltre alla pratica sciistica è stata organizzata un’attività di Orienteering/Trail urbano, che ha dato la possibilità ai nostri alunni di cimentarsi con la carta di Frabosa ed esplorare il paesino.

