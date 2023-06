Ballo di fine anno in stile Usa per l’istituto comprensivo Bartolena

Il Prom, così è definita la festa in pieno stile anglosassone, è andato in scena la sera di venerdì 9 giugno all'interno del The Cage Theatre. Presenti gli alunni di terza e il corpo docenti capitanato dalla dirigente Maria Salvatrice Oriti

È stato il primo vero ballo di fine anno in pieno stile Usa per l’istituto comprensivo Bartolena di Livorno. Una bellissima festa, andata in scena la sera di venerdì 9 giugno, che nella tradizione anglosassone viene definita Prom, e che ha visto la partecipazione all’interno della magnifica location del The Cage Theatre, concessa con enorme gratitudine da parte della scuola verso Toto Barbato e Mimmo Rosa, di tantissimi alunni che hanno salutato così l’anno scolastico appena terminato. Tutti belli e scintillanti e in abito da sera secondo il dress code imposto dalla migliore tradizione del ballo fine anno.

Classica e rituale foto di gruppo per il corpo docenti capitanati dalla dirigente Maria Salvatrice Oriti e per i giovani studenti all’interno della sala da ballo.

Una bellissima festa, consapevole, pulita, sana e chiaramente alcol free, dove gli alunni hanno così suggellato l’addio alla scuola secondaria di primo grado compiendo di fatto un passo verso l’età adulta e le scuole superiori.

