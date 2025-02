(1) Allegati (1) Programma eventi Polo Culturale

Benci-Borsi, presentato il nuovo progetto di “Una scuola, molte culture, una comunità”

Cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere l’elenco completo delle iniziative 2025

Nel 2025 il progetto, che vede coinvolte 14 realtà cittadine attivi nella cultura, nel sociale e nello sport insieme a Comune e Fondazione, prevede la creazione di un polo culturale per eventi destinati a studenti e cittadinanza. Il 2024 ha visto la partecipazione di circa 770 alunni in attività curricolari e 250 in quelle extracurricolari

di Giulia Bellaveglia

Una serie di attività, scolastiche ed extrascolastiche, per rendere più attrattive le strutture educative in quelle aree della città caratterizzate da fragilità sociali, contribuendo a costruire una comunità diversificata e generando un contesto multidisciplinare. È questo l’obiettivo del progetto “Una scuola, molte culture, una comunità”, presentato da una rete di 14 soggetti livornesi – attivi nella cultura, nel sociale e nello sport – insieme a Comune di Livorno e Fondazione Livorno – e risultato uno dei vincitori del bando nazionale triennale “Vicini di scuola – Con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” . L’intervento, che ha avuto inizio nel 2024 e sarà in programma anche per i prossimi 2 anni, è stato realizzato principalmente nelle sedi delle scuole Benci-Borsi all’interno di un quartiere dove si registra una presenza di popolazione straniera che supera il 20% dei residenti con la partecipazione di alcuni alunni dell’istituto Micheli-Bolognesi. “Il progetto – spiega Beatrice Bellagotti della cooperativa sociale Cuore Liburnia, capofila dell’iniziativa – si è svolto sia attraverso attività curricolari che extracurricolari. Le prime hanno visto coinvolte 31 classi per un totale di circa 770 studenti, mentre le seconde hanno registrato la partecipazione di ben 250 alunni con le relative famiglie. La novità del 2025 è la creazione di un polo culturale (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere l’elenco completo delle iniziative) che, a partire da giovedì 20 febbraio, proporrà eventi che coinvolgano sì gli studenti, ma che siano contemporaneamente aperti a tutta la cittadinanza”. Oltre ai già citati, gli altri soggetti coinvolti sono cooperativa Itinera, Asd Orto degli Ananassi, associazione culturale Pilar Ternera, cooperativa sociale Cesdi, Centro artistico Il Grattacielo, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Libertas Liburnia Basket, Mezclar 22 Aps, cooperativa sociale Nuovo Futuro, Associazione Robocode e Simurg. “Quattro anni fa – aggiunge la referente per le scuole Benci Alessandra Dini – la nostra scuola ha avuto un’intuizione, quella di innovare la didattica. Un’esigenza causata dalla pandemia che ci ha obbligato a riflettere su nuove modalità di lavoro. Abbiamo quindi iniziato a rivolgerci molto di più al territorio, tutti i docenti hanno accolto la sfida e l’abbiamo messa in pratica. Il bilancio è stato più che positivo, e la riuscita di questo percorso lo dimostra”.

