Benvenuti nella prima Aula Natura realizzata a Livorno

Benvenuti nell'Aula Natura al plesso di Villa Corridi. Potete aprire la gallery cliccando sull'icona sopra al titolo (le foto dei bambini sono state autorizzate dalla scuola alla pubblicazione)

Si trova nel plesso di Villa Corridi (6-10 anni) dell'istituto comprensivo Bartolena e oltre ad essere la prima della città è una delle 19 in Italia realizzata grazie alla collaborazione tra Bartolena, Wwf Livorno e Comune. Costruita nei giorni della Merla del 2023 nell'aula sono presenti moltissimi elementi tra cui bat box e un laghetto. Guardate la fotogallery

Inaugurata la prima Aula Natura di Livorno. Si trova nel plesso di Villa Corridi (6-10 anni) dell’istituto comprensivo Bartolena e oltre ad essere la prima della città è una delle 19 in Italia realizzata grazie alla collaborazione tra Bartolena, Wwf Livorno (“Grazie ad una lunga e proficua collaborazione” ha ricordato Antonio Martelli di Wwf Livorno”) e Comune. Costruita nei giorni della Merla del 2023 nell’aula sono presenti moltissimi elementi che la rendono di fatto un angolo di paradiso naturale: 2 bat box, 4 casette nido, 1 giardino delle farfalle, 1 laghetto (alimentato con un pannello fotovoltaico), 1 compostiera, tre tavoli per le lezioni, pannelli informativi, alberi da frutto, 1 biohotel per insetti, 1 orto e 1 fototrappola il tutto realizzato con materiali ecosolidali.

“L’aula sarà a disposizione del plesso chiaramente – ha spiegato la responsabile del plesso Enrica Talà – ma anche dei nidi e scuole dell’infanzia vicini a noi (come Il giardino di Sara, Ciribiccioli, Pimpirulin, Pina Verde e Villini) con l’obiettivo di aprire l’aula anche alle scuole del territorio in un’ottica di peer education cioè fatta dagli alunni agli alunni”. Presenti al taglio del nastro Antonio Martelli del Wwf Livorno, la dirigente scolastica dell’istituto Bartolena, Mariella Oriti (“E’ un onore per noi essere una delle 19 realta scolastiche in Italia ad avere l’Aula Natura nell’ambito di una tematica così importante come quella della educazione ambientale. Godetevela”), del responsabile del verde urbano del Comune, Mirco Branchetti e del comandante dei forestali di Cecina, settore biodiversità, Massimo Celati che ha ricordato le lezioni di educazione ambientale che i forestali svolgono nelle scuole e il progetto Un albero per il futuro che coinvolge il plesso di villa Corridi e altre cento scuole tra Livorno e provincia.

