Biblioteca N. Stenone, da lunedì 12 settembre riparte il servizio di supporto ai compiti scolastici

La Biblioteca comunale in via Stenone a Shangai riapre al pubblico da lunedì 12 settembre. È consigliata la prenotazione. INFO: 0586 440524 il lunedì, mercoledì, venerdì e [email protected]

Dopo le vacanze estive la Biblioteca comunale “Niccolo’ Stenone” in via Stenone a Shangai riapre regolarmente al pubblico a partire da lunedì 12 settembre con i seguenti orari.

Servizio bibliotecario:

lunedì dalle 16 alle 19 16-19

mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

venerdì dalle 16 alle 19

Servizio supporto compiti scolastici:

martedì e giovedì dalle 15 alle 19

Personale qualificato della coop.Itinera è a disposizione per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado mettendo in campo strategie didattiche mirate volte a facilitare il processo di apprendimento. È consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni chiamare la Biblioteca Stenone al numero 0586/440524 il lunedì, mercoledì, venerdì o scrivere all’indirizzo [email protected]

