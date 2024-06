Biologia con curvatura Biomedica, cerimonia conclusiva al Liceo Enriques

Il Liceo Enriques, unico in provincia, propone ai propri studenti un percorso di potenziamento e approfondimento di biologia, anatomia e fisiologia, importante opportunità di orientamento post-diploma in ambito medico o sanitario. I nomi degli studenti e delle studentesse che hanno completato il percorso 2021-2024

Nell’aula magna del Liceo Enriques alla presenza del Presidente Dr. Pasquale Cognetta e del Segretario Dr. Francesco Genovesi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Livorno, del Dirigente scolastico Dott. Ersilio Castorina e della Referente Prof.ssa Doria Miotto, si è svolta la cerimonia conclusiva del Percorso di Potenziamento-Orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” del triennio 2021-2024. Il Liceo Enriques, unico nella provincia, in stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Livorno e in rete con altri licei nazionali individuati dal MIM e coordinati dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, propone ai propri studenti questo percorso di potenziamento ed approfondimento di biologia, anatomia e fisiologia che, oltre a permette l’approfondimento di queste discipline, rappresenta un’importante opportunità di orientamento post-diploma in ambito medico o sanitario. Lezioni teoriche tenute dai docenti di scienze, si alternano a lezioni tenute da medici che affrontano le patologie delle varie discipline anche con simulazioni di “casi” e condividono con gli studenti la esperienza e competenza. Questi gli studenti e le studentesse che hanno completato il percorso 2021-2024: Giulia Botti, Giorgia Carta, Francesco Ceccarelli, Giulia Cigna, Nicola Di Bitetto, Matteo Garzelli, Elisa Lupetti Del Re, Valentina Mandolfo, Filippo Marchegiani, Sara Alessandra Palminteri, Emma Poli, Luca Rovetto, Alessia Vellutini. Un sentito ringraziamento a tutto l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Livorno e ai numerosi medici che rendono possibile la realizzazione di questo Potenziamento da parte del Liceo Enriques.

