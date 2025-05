Calafati, cronoprogramma in linea con la scadenza del 2026

I lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico in via Calafati proseguono entro i termini previsti dalle scadenze imposte dal Pnrr

I lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico in via Calafati proseguono entro i termini previsti dalle scadenze imposte dal Pnrr. Nonostante alcune attività abbiano subito dei rallentamenti, l’aggiornamento del cronoprogramma esecutivo dei lavori rientra nelle tempistiche proiettate al marzo 2026. Nei prossimi giorni è prevista una riunione tecnica per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere. “Per la Provincia si tratta di uno degli interventi di edilizia scolastica più importanti, tra quelli che hanno ricevuto i finanziamenti del Pnrr”, sottolinea la presidente Sandra Scarpellini. “La scelta di procedere con una ristrutturazione imponente, è stata fatta per ottenere un risultato definitivo sia in termini di rispondenza ai criteri di sicurezza antisismica, sia per gli aspetti riguardanti l’adeguamento termico della struttura. Abbiamo piena consapevolezza, e conseguente preoccupazione, per i lavori che vanno a rilento. Per questo la nostra vigilanza e l’attenzione quotidiana al rispetto dei tempi sono massime e, pur con alcune difficoltà, l’Ufficio tecnico sta lavorando per garantire il pieno rispetto dei tempi di esecuzione previsti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©