Campestre, il Niccolini Palli si complimenta con le sue studentesse

Ada Rocchiccioli e Chiara Terreni nella foto inviata dal Liceo Niccolini Palli

Grande soddisfazione per il Liceo: "Avanti così ragazze. La nostra scuola non possiede un indirizzo di Liceo sportivo e questo piazzamento dimostra che allievi e allieve puntano ad ottenere risultati in ogni campo, dal rendimento scolastico alla dimensione relazionale"

Una grande soddisfazione è quella del Liceo Niccolini Palli per l’ottima prestazione delle studentesse Anna Risaliti, Chiara Terreni e Ada Rocchiccioli che, nelle gare studentesche, di livello provinciale, hanno conseguito il piazzamento in terza posizione per la corsa campestre. “Il Liceo Niccolini Palli è una scuola con un numero non alto di popolazione studentesca e che non possiede internamente un indirizzo di Liceo sportivo. Questo piazzamento è una dimostrazione del fatto che allievi e allieve puntano ad ottenere risultati in ogni campo, dal rendimento scolastico alla dimensione relazionale. In questa prospettiva le attività sportive e di gruppo, la collaborazione tra pari, il rispetto e l’ascolto sono valori praticati e perseguiti. Quindi, avanti così, ragazze!”

