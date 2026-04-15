Cani da salvataggio in azione alla Terrazza Mascagni

Annie, Ambra, Alma, Edy, Summer, Astra, Dakota e Sally hanno dato un saggio delle loro capacità davanti agli studenti del Vespucci Colombo nell'ambito del progetto “Can-otto-salvagente”

Il progetto “Meravigliosamente diversi, un Can-otto-salvagente”, coordinato dalla professoressa Federica Cocuzza e promosso dalla ex insegnante e unità cinofila Sics Fiorella Lorenzetti, che da ormai nove anni vede il Vespucci Colombo collaborare con le unità cinofile della Scuola Italiana Cani da Salvataggio, ha raggiunto mercoledì 15 aprile una tappa importante. Davanti alla Terrazza Mascagni si è svolta un’attività dimostrativa di salvataggio in mare, che gli studenti hanno potuto osservare dalla Terrazza Mascagni. Protagonisti della dimostrazione i cani della scuola italiana cani salvataggio (Sics) Annie, Ambra, Alma, Edy, Summer, Astra, Dakota e Sally, impegnati nelle operazioni insieme ai loro conduttori del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno. Tra gli studenti presenti anche Francesca, indirizzo socio sanitario, che ringraziamo per la disponibilità. Questo momento di formazione ha avuto l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza di essere “cittadini del mare”, attraverso i temi della sicurezza in mare, del rispetto dell’ambiente e dell’amore per gli animali.

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