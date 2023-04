Capraia, luogo “magico” per nuove esperienze didattiche

Hanno partecipato le classi terze degli indirizzi Scienze Umane, Classico, Economico-Sociale e Musicale; hanno inoltre partecipato anche la Classe Quarta A e Quinta B delle Scienze Umane

Ad aprile alcune classi del triennio di vari indirizzi del Liceo Niccolini Palli si sono recate nell'isola per svolgere al Plesso C. Nolli dell’I.C. Micali attività didattiche, naturalistiche e archeologiche per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Progetto pilota voluto dalla dirigente scolastica Teresa Cini

Ad aprile 2023 alcune classi del triennio di vari indirizzi del Liceo Niccolini Palli si sono recate nell’Isola di Capraia per svolgere al Plesso C. Nolli dell’I.C. Micali attività didattiche, naturalistiche e archeologiche per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La prof.ssa Guidi, raccogliendo la sfida lanciata dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Teresa Cini, che ha fortemente voluto che questo progetto pilota si realizzasse, ne ha curato la progettazione e l’organizzazione, coordinando un gruppo molto motivato di docenti (proff. S. Romanelli, C. Mileti, S. Reggio Leoni, C. Negro, E. Pintimalli, E. Paolini e S. Gelli) e interfacciandosi con la maestra Benedetti e la prof.ssa Paperini, referenti per il plesso Nolli di Capraia Isola, e con numerosi esercizi commerciali e di servizi dell’isola.

Le scuole hanno tentato di coniugare l’esigenza di praticare attività all’aria aperta, in un ambiente sano e salutare, con l’opportunità di sviluppare le competenze trasversali per l’orientamento, previste dalla normativa scolastica. L’incontro con l’isola, con il suo ambiente naturale, la creazione di nuove relazioni tra alunni e alunne di diversa età, provenienti da ambiti diversi, la voglia di conoscersi e di stare insieme hanno fatto sì che questa prima esperienza, sviluppata come un tentativo, desse frutti e soddisfazioni al di là delle previsioni. Sono stati raggiunti ottimi risultati nell’area della socializzazione, dell’integrazione tra studenti e studentesse di classi diverse e della collaborazione tra docenti e studenti. Il paesaggio naturale e la stratificazione storica dell’isola hanno offerto un contesto privilegiato, che di per sé favorisce l’accoglienza e il benessere psico-fisico. Al termine, il bilancio che possiamo proporre è che sia stata una bellissima esperienza, tutta da ripetere! Hanno partecipato le classi terze degli indirizzi Scienze Umane, Classico, Economico-Sociale e Musicale; hanno inoltre partecipato anche la Classe Quarta A e Quinta B delle Scienze Umane.

