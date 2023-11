C’è ancora domani, le Pazzini-San Gaetano al cinema

La prof.ssa Chiara Mangini: "L'iniziativa è stata accolta con partecipazione anche da altri istituti della città, segno evidente che la scuola vuole essere presente attivamente agli eventi culturali che invitano alla riflessione sui temi di grande attualità ed impegno civile, quale in questo caso la violenza sulle donne"

Le classi della scuola media Pazzini-San Gaetano dell’Istituto Comprensivo De Amicis assisteranno il 30 novembre alla proiezione del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi al cinema la Gran Guardia. “L’iniziativa che abbiamo promosso – spiega l’organizzatrice dell’iniziativa prof.ssa Chiara Mangini, docente responsabile per le attività di orientamento – è stata accolta con partecipazione anche da altri istituti della città, segno evidente che la scuola vuole essere presente attivamente agli eventi culturali che invitano alla riflessione sui temi di grande attualità ed impegno civile, quale in questo caso la violenza sulle donne; il 25 novembre è stata celebrata nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ed il film di Paola Cortellesi cui assisteremo stamattina in una sala tutta riservata alla nostra scuola sarà occasione per sensibilizzare gli alunni attraverso un’esperienza coinvolgente e di alto valore artistico”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©