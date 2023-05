Cecioni, gli alunni del linguistico in visita a Francoforte

I germanisti della IV C hanno visitato la bellissima città di Francoforte ospitati dagli italianisti del Liceo Breuning di Rödermark (questi ultimi in visita a Livorno, un mese fa)

Dai libri di scuola alla realtà, lasciandosi alle spalle il lockdown con ciò che ne è conseguito. È quello che è successo ai germanisti della IV C del Liceo Linguistico Cecioni di Livorno, i quali (nella foto scattata in piazza Römerberg) hanno visitato la bellissima città di Francoforte, ospitati dagli italianisti del Liceo Breuning di Rödermark (questi ultimi in visita a Livorno, un mese fa). Sulle sponde del Meno gli studenti hanno vissuto molteplici esperienze, in particolare una: la visita alla casa natale di Goethe, il Dante tedesco, l’autore del Faust e dei Dolori del giovane Werther, argomento di studio nel programma scolastico.

“I ragazzi – affermano la professoressa Sabine Mildner e il professor Daniele Massei, docenti di Conversazione e di Lingua e Cultura Tedesca – hanno potuto ammirare i luoghi dove il grande poeta tedesco è nato e cresciuto, capendone così lo Zeitgeist, ossia lo spirito del tempo”.

Approfondendo lo studio della lingua tedesca, i discenti del Liceo Cecioni hanno assistito alle lezioni dei compagni tedeschi e ammirato altri angoli della città, come la Banca Centrale Europea o il Duomo Imperiale di San Bartolomeo. Francoforte, infatti, oltre a trovarsi geograficamente al centro dell’Europa, è anche il cuore economico dell’Unione Europea. Da questa esperienza i giovani studenti ne usciranno, però, più ricchi dentro. Perché, come scriveva Goethe: “Se vuoi essere migliore di noi, caro amico, viaggia”.

