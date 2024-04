Cecioni, incontro ai 4 Mori a 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani

L’incontro “La Strada che porta a Barbiana”, aperto a studenti, docenti, educatori, genitori e cittadini, si terrà il 30 aprile alle 16 e sarà l’occasione per riflettere e rileggere insieme quell’esperienza educativa che continua ancora oggi a parlarci, fondata su metodi didattici non convenzionali

Il liceo Francesco Cecioni, con il patrocinio del Comune di Livorno, organizza a cento anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani la conferenza dal titolo “La Strada che porta a Barbiana”. L’incontro sarà aperto a tutti: studenti, docenti, educatori, genitori, cittadini. E si terrà il 30 aprile, alle ore 16.00, al cinema teatro 4 Mori. Sarà l’occasione per riflettere e rileggere insieme quell’esperienza educativa che continua ancora oggi a parlarci, fondata su metodi didattici non convenzionali, focalizzata sull’esperienza diretta e caratterizzata da un impegno profondo per l’uguaglianza e la giustizia sociale.

Grazie al successo di “Lettera a una professoressa” la scuola di Barbiana è diventata un

simbolo di speranza e di possibilità per coloro che altrimenti sarebbero stati trascurati dal sistema educativo.

Interverranno:

Mario Lancisi, giornalista e scrittore, a lungo inviato del Tirreno e collaboratore

dell’Espresso, scrive per il Corriere Fiorentino. È autore di inchieste e biografie fra cui si

ricordano Processo all’obbedienza. La vera storia di don Milani (Laterza 2016) e testi dedicati a Gino Strada, Adriano Sofri, Padre Alex Zanotelli. Con il magistrato Gian Carlo Caselli ha scritto Nient’altro che la verità, edito da Piemme nel 2015. Tra i più esperti biografi di don Lorenzo Milani, il suo ultimo libro è “Don Milani, vita di un profeta disubbidiente” (TS Edizioni).

Serena Ricciardulli, laureata in psicologia, specializzata in psicologia clinica, dottoressa di ricerca svolge attività libero professionale nell’ambito della psicopatologia dell’adulto e psicoterapia di coppia. Il suo universo emotivo è stato segnato, sin da bambina, dalla lettura di Piccole donne, poi nutrito dalla prosa lirica della scrittrice Margaret Mazzantini. Alla psicologia affianca la scrittura, il suo ultimo libro è “E prima che tutto cambi” (Bonfirraro).

Emanuele Rossi, docente ordinario di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Si occupa in particolare di diritti e libertà fondamentali, di giustizia costituzionale, di diritto parlamentare. È membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal 2015 al 2018 ha fatto parte del suo Consiglio direttivo. Oltre che di diritto costituzionale si occupa di diritto parlamentare, dei diritti sociali, della regolamentazione giuridica dei partiti politici e del Terzo settore. È Direttore del CISSC (Centro interuniversitario di studi sul servizio civile).

Don Armando Zappolini è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di

Accoglienza (CNCA) dal gennaio 2011.Nel 1990, ha fondato la comunità terapeutica per

persone tossicodipendenti di Usigliano e nel 1993 è entrato nel CNCA. È attivo nell’impegno anti-mafia con l’associazione Libera, contro la diffusione delle mafie e per la promozione di una cultura della legalità. È portavoce nazionale della campagna contro il gioco d’azzardo “Mettiamoci in gioco”.

