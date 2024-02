“Cecioni nel Cuore”, per i 50 anni ritrovo in Villa Fabbricotti

Appuntamento venerdì 9 febbraio alle 17. Due chiacchiere tra amici, per uno scambio di ricordi, per raccontarsi aneddoti e fatti, per rivivere quegli anni mitici e ricchi di fervore. Coloro che fossero interessati a intervenire con un loro contributo sono pregati di registrarsi mandando una mail a [email protected]

Dopo l’evento ufficiale in occasione del cinquantennale della fondazione del Liceo Sperimentale Cecioni di Livorno, insegnanti, alunni, genitori e semplici cittadini si ritroveranno in un incontro informale venerdì 9 febbraio alle 17 nel salone delle conferenze di Villa Fabbricotti, per due chiacchiere tra amici, per uno scambio di ricordi, per raccontarsi aneddoti e fatti, per rivivere quegli anni mitici e ricchi di fervore.

Coloro che fossero interessati a intervenire con un loro contributo sono pregati di registrarsi mandando una mail a [email protected]. Saranno ancora disponibili copie del libro “Cecioni nel cuore”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©