Centro Infanzia Mondolfi, conclusi i lavori di manutenzione delle facciate

Intervento da 168mila euro sull’edificio di via Fiera di Sant’Antonino: rifatti intonaci e tinteggiature, risanate le parti in cemento armato e sostituite lattonerie e quattro portefinestre

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate del Centro Infanzia Mondolfi, in via Fiera di Sant’Antonino 13. L’edificio, costruito nel 1955 e ampliato nel 2012, presentava da tempo segni di ammaloramento degli intonaci che hanno reso necessario un intervento complessivo. Il cantiere è stato avviato durante la pausa scolastica delle festività natalizie ed è proseguito durante l’anno scolastico, coordinando le lavorazioni con le attività didattiche per ridurre al minimo le interferenze. Il prospetto centrale, il più delicato, è stato realizzato nel mese di luglio, durante la chiusura estiva, per garantire la massima sicurezza di bambini e personale. Gli interventi hanno riguardato l’intero edificio: rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, risanamento delle parti in cemento armato, sostituzione delle lattonerie e di quattro portefinestre. Il rinnovo ha interessato anche il muro di recinzione su strada. Gli ultimi complementi di arredo dell’area esterna, con la relativa pavimentazione antitrauma, saranno realizzati a cura del Settore Istruzione. “Con la conclusione dei lavori al Mondolfi prosegue il nostro impegno per rendere le scuole più sicure, accoglienti e curate – dichiara l’assessora all’edilizia scolastica Libera Camici –. Siamo intervenuti su un edificio storico per la città, coordinando il cantiere con l’attività didattica per non interrompere il lavoro di educatrici, bambini e famiglie. Investire sull’edilizia scolastica significa investire sul benessere e sul futuro della nostra comunità”. L’intervento, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di 168.000 euro, è stato affidato per 149.632,40 euro IVA inclusa, di cui 22.303,27 euro per oneri della sicurezza. Progetto e direzione lavori sono stati curati dall’Ufficio Manutenzione Edilizia del Patrimonio del Settore Manutenzioni e Cura della Città del Comune di Livorno.

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