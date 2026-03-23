Chiara, Vittoria e Alessio professori per un giorno

Foto provvista di liberatoria e autorizzata alla pubblicazione da parte della scuola

I tre giovani alunni delle De Amicis sono saliti in cattedra alla fiera Didacta di Firenze in qualità di esperti di Minecraft, istruendo gli insegnanti presenti su come utilizzare il gioco nella loro didattica, mostrando esempi concreti e raccontando le loro esperienze

Gli alunni della classe 2H Chiara, Vittoria e Alessio dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” plesso San Gaetano sono stati scelti da Indire per salire in cattedra alla fiera Didacta di Firenze lo scorso 12 marzo in qualità di esperti di Minecraft. Il loro compito, istruire gli insegnanti presenti, su come utilizzare il gioco nella loro didattica, mostrando esempi concreti e raccontando le loro esperienze. “Per noi questa è stata un’occasione molto importante e siamo contenti di avere avuto la fortuna di partecipare a questa fiera nella quale non solo abbiamo istruito gli insegnanti che sono venuti a sentirci, ma abbiamo imparato qualcosa a nostra volta” racconta l’alunna Chiara. “La fiera è stata molto divertente, tanti progetti con l’Intelligenza Artificiale ad alcuni dei quali abbiamo anche partecipato. Io personalmente poi durante il nostro workshop ho costruito su Minecraft una casa ecosostenibile in tempo reale, mentre le mie compagne parlavano. Ero molto concentrato e il risultato è stato fantastico. Ci hanno applaudito e fatto i complimenti. Bellissima esperienza” prosegue Alessio. “Abbiamo soltanto 12 anni e per noi è stato emozionante e anche impegnativo parlare davanti a un pubblico di insegnanti, ma abbiamo dimostrato a noi stessi che ce la possiamo fare” conclude Vittoria. Gli alunni delle “De Amicis” già negli scorsi anni hanno partecipato a importanti progetti Steam in collaborazione con Kaiser Italia e con Asa spa. I percorsi Steam fanno parte da tempo dell’offerta formativa che la scuola propone alla sua utenza in un’ottica di innovazione didattica.

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