Christian prof. per un giorno davanti agli studenti delle Pazzini

Il campione livornese di canoa ha condiviso con la classe la sua esperienza di vita nell'ambito del progetto Studenti Unici Nel Loro Genere. Un racconto toccante e coinvolgente, dal momento più buio alla rinascita fino ad arrivare alle paralimpiadi di Parigi 2024

Nell’ambito del progetto Studenti Unici Nel Loro Genere il 2 dicembre, alla scuola media del plesso Pazzini facente parte dell’omnicomprensivo De Amicis, si è tenuto il secondo incontro del breve percorso di educazione civica sostenuto dall’avvocata Leandra Ferrini e dalla psicopedagogista Valentina Figus. Gli studenti della classe terza H, alla presenza della professoressa Serena Badalassi, hanno avuto l’onore di ospitare il campione livornese di canoa Christian Volpi che ha condiviso con loro la sua esperienza di vita. Un racconto toccante e coinvolgente, dal momento più buio alla rinascita fino ad arrivare alle paralimpiadi di Parigi 2024. Una storia che ha sensibilizzato gli studenti su temi importanti come la disabilità e l’inclusione, utilizzando un approccio positivo ed originale, tutto in linea con gli obiettivi del percorso di educazione civica e con la giornata internazionale per le persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre.

